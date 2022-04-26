Главное к утру: Илон Маск купил Twitter за $44 млрд, Лавров заявил о риске ядерной войны
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 26 апреля:
- Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск купил соцсеть Twitter за $44 миллиарда. После завершения сделки Twitter будет непубличной компанией.
- Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому доложить об обстоятельствах нападения на кондуктора троллейбуса в Казани. По предварительным данным, в троллейбусе между кондуктором и пассажиром возник конфликт из-за оплаты проезда. В один момент подозреваемый вытащил кухонный нож и ударил им кондуктора, после чего сбежал.
- УНИКС обыграл саратовский «Автодор» во втором матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча в Казани завершилась со счетом 97:59. Казанский клуб повел в серии до трех побед со счетом 2:0. Третий матч состоится 29 апреля в Саратове.
- Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что конфликт на Украине закончится договором. Его параметры будут определяться стадией военных действий, во время которой его заключат. Также он считает, что риски ядерной войны сейчас весьма существенны.
- Энтомолог, доцент кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Николай Шулаев спрогнозировал, что начало пика активности клещей в этом сезоне может сместиться с первомайских праздников на 9 мая. Это связано с сохраняющимся снежным покровом в лесах республики. Там его высота местами достигает полуметра.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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