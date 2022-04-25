Снижение налога на прибыль на предприятиях Татарстана составило порядка 2 млрд рублей

Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что ряд республиканских предприятий допустили снижение налога на прибыль. В целом оно составило около 2 миллиардов рублей.

По словам Минниханова, нужно принимать все меры, позволяющие поддержать предприятия. Одной из главных задач в такой ситуации является сохранение рабочих мест.

Минниханов поручил строго контролировать предприятия, где сотрудники находятся в режиме неполной занятости или в простое. Минниханов добавил, что в настоящее время в такой ситуации оказались 5 700 человек, и вскоре этот показатель может вырасти, сообщает пресс-служба президента республики.

Он поручил Минтруду Татарстана держать ситуацию под контролем, на балансовых комиссиях рассматривать предприятия, где специалисты находятся в неполной занятости или в простое, а также усилить работу по сокращению неформального рынка труда.

Фото: realnoevremya.ru

23 апреля Минниханов рассказал, что в условиях санкций в отношении России большая роль в обеспечении устойчивости экономики отводится системообразующим предприятиям. В федеральный перечень включены 58 таких организаций республики. Для бесперебойной работы системообразующих предприятий отраслевые министерства должны проработать план действий совместно с каждым. Президент подчеркнул, что сохранение рабочих мест — важнейшая задача всех органов власти и работодателей.

Дарья Акимова