Итоги дня: Казань пока без крематория, новая облава на «звезд» Finiko, открытие проката самокатов в Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 22 апреля.
- Российско-украинские переговоры «застопорились», заявил глава МИД России Сергей Лавров. По словам министра, это произошло из-за того, что делегация Украины так и не отреагировала на переданные российской стороной предложения. По мнению главы ведомства, заявления Киева создают впечатление, что ему не нужны переговоры с Москвой, и он смирился со своей судьбой. Тем не менее, сегодня между лицами, возглавляющими делегации сторон на переговорах, состоялись длительные разговоры.
- Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Основной темой обсуждения стала специальная военная операция и ситуация на Украине. Российский президент обратил внимание на то, что Брюссель мог бы повлиять на Киев «с тем, чтобы заставить их прекратить массированные обстрелы населенных пунктов Донбасса и другие грубые нарушения норм международного гуманитарного права».
- Бывшего куратора сайта и службы технической поддержки проекта Finiko Антона Семыкина отправили в СИЗО до 20 июня. Он утверждает, что лишь оказывал ИП Доронину консультационные услуги. При избрании меры пресечения Семыкину следствие засветило еще 13 новых фигурантов уголовного дела об афере в Finiko. В их числе — Надежда Сотириу из Бурятии, Виктор Яндолин из Екатеринбурга и «первый вице-президент» криптовалютного проекта Андрей Галущенко. Также под стражу до 20 июня взят первый «вице-президент» Finiko Андрей Галущенко.
- В предстоящие выходные в Казани откроются сервисы проката электросамокатов Whoosh и Urent. С этими компаниями подписал соглашение городской Комитет по транспорту. По требованию исполкома столицы Татарстана на сегодняшний день установлены зоны ограничения скорости до 10—15 км/ч в местах большого пешеходного трафика, например, на Кремлевской набережной, улице Баумана и др.
- В новом учебном году вузам Татарстана выделят более 20 тысяч бюджетных мест, большая часть которых распределится в категории образования и педагогических наук (12% от общего числа). Также в лидерах по этому показателю оказались следующие направления: информатика и вычислительная техника (8%), электро- и теплоэнергетика (7%), химические технологии (7%) и машиностроение (4,5%). По данным Минобрнауки республики, всего за последние три года число бюджетных мест в вузах Татарстана увеличилось на 20%.
- В Татарстане отремонтируют 10 спортивных объектов и школ. В общей сложности на эти цели предусмотрели 162,7 млн рублей. Первым в списке указан стадион «Ак Барс Арена», на его ремонт выделили 15,5 млн рублей. Также в перечень объектов вошли Казанская академия тенниса, Альметьевский колледж физической культуры, различные спортивные школы и другие.
- В столице Татарстана отложили строительство крематория из-за отсутствия финансирования. ГУП «Татинвестгражданпроект» завершило проектирование объекта и по проектной документации в январе получило положительное заключение государственной экспертизы. Поскольку торги не проводились, подрядчика для строительства не определили.
- В столице Татарстана эвакуировали торговые центры «Южный», «Кольцо» и «Республика», сообщили «Реальному времени» очевидцы. Информацию об эвакуации подтвердили представители ТЦ «Южный». Подобный инцидент произошел и в Вахитовском районном суде города. Причиной стало сообщение о минировании, которое в итоге оказалось ложным.
- Россия является крупнейшим поставщиком пшеницы на мировой рынок и при этом полностью обеспечивает потребности внутреннего рынка, заявил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. По его словам, урожай зерна в стране по итогам текущего года может достигнуть 130 млн тонн. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- 19 регионов России получат в общей сложности 4 млрд рублей на возведение модульных гостиниц. В их числе и Татарстан — республике предусмотрели 230 млн рублей. Как отметил премьер-министр страны Михаил Мишустин, благодаря поддержке местных инициатив по созданию быстровозводимых гостиниц не только увеличится номерной фонд, но и появятся новые рабочие места.
- В Нижнекамске на заседании с участием президента Татарстана Рустама Минниханова академики РАН обсудили дальнейшее сотрудничество с республиканскими промышленниками в условиях санкций. Также ученые посетили промплощадку и оценили масштабную реконструкцию биологических очистных сооружений «Нижнекамскнефтехима». Подробнее — в материале «Реального времени».
- 30 апреля в международном выставочном центре «Казань Экспо» состоится X республиканский ифтар. Мероприятие рассчитано на 10 тысяч человек. Билеты на него будут электронными. Также подорожал комплект еды для вечернего приема пищи. Все подробности — в материале «Реального времени».
- На базе платежной системы «Мир» может появиться «карта жителя Татарстана», которая будет включать в себя различные сервисы, например, электронный проездной, полис ОМС, СНИЛС и др. Как рассказал гендиректор «Мира» Владимир Комлев, уже имеющиеся и востребованные у жителей республики цифровые продукты сохранятся. Их дополнят новыми функциями.
- На подконтрольной Вооруженным силам России территории задержали украинских диверсантов, которые готовили взрыв российского гуманитарного конвоя и военнослужащих. По данным ЦОС ФСБ, диверсионно-террористическая группа готовила теракт по заданию сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) с помощью заминированного автомобиля. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к акту международного терроризма.
- В результате удара ракетами «Калибр» в районе железнодорожной станции Мелиоративное на Украине уничтожено до батальона личного состава противника с вооружением и техникой, сообщили в Минобороны России. Всего поражены три военных объекта. Так, в районе населенного пункта Новоселка уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс С-300, а около Александровки — командный пункт и район сосредоточения военной техники. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Как рассказал заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) по военно-политической работе генерал-майор Рустам Миннекаев, российская армия в ходе второй фазы спецоперации должна установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной. Например, контроль над Донбассом позволит создать сухопутный коридор в Крым, а также воздействовать на жизненно важные объекты страны и черноморские порты.
- Калининский районный суд Саратовской области приговорил депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина к 3 годам лишения свободы условно по уголовному делу о незаконной охоте. Также назначены испытательный срок в 2 года и лишение права заниматься связанной с охотой деятельностью на тот же срок. Помимо этого, депутата привлекли к административной ответственности за то, что он находился за рулем автомобиля в нетрезвом виде.
- Арбитражный суд Татарстана признал несостоятельным акционерное общество «Набережночелнинский крановый завод» Марса Тимербулатова. Конкурсное производство введено на четыре месяца, управляющим назначен Вакиль Абдрашитов. Кредиторы могут предъявить требования в течение двух месяцев.
- За неделю в Татарстане подорожали яблоки, средняя цена которых увеличилась до 114 рублей за 1 кг (+4,8%). Также выросла стоимость картофеля, риса шлифованного, говядины и других продуктов. В то же время подешевели молоко пастеризованное, помидоры, бананы, капуста и огурцы.
- По данным Reuters, Европейская комиссия допускает оплату российского газа в рублях, но при соблюдений некоторых условий. Информацию о способе оплаты, который исключает нарушение антироссийских санкций, ЕК разослала странам ЕС.
Диана ЖиленковаОбществоОбразованиеПроисшествияВласть Татарстан
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