Главное к утру: Финляндия подаст заявку на членство в НАТО, вторая компания в Турции для туристов из России
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 22 апреля:
- Япония впервые с 2003 года официально обозначила Курилы в «Синей книге по дипломатии» за 2022 год как «незаконно оккупированные» Россией. Впервые с 2011 года в Синей книге появилось определение о принадлежности территории Курил Японии.
- Финляндия подаст заявку на членство в НАТО в ближайшие недели, заявил зампредседателя Комитета по иностранным делам финского парламента, бывший глава МИД Финляндии Эркки Туомиоя. Он отметил, что Финляндия имеет сильное большинство как в общественном мнении, так и в парламенте, а это означает, что Финляндия отправит заявку на членство в НАТО в ближайшие недели, весной.
- Минздрав России утвердил новый порядок проведения диспансерного наблюдения за пациентами. Диспансерное наблюдение устанавливают в течение трех рабочих дней после постановки диагноза при оказании медпомощи в амбулаторных условиях или после выписки из стационара. Пациента будут наблюдать врач-терапевт, врачи-специалисты по отдельным заболеваниям, врач по медицинской профилактике или фельдшер.
- В Турции появится вторая авиакомпания, предназначенная в первую очередь для рейсов в Россию. Базироваться перевозчик будет в Анталье. Компания MGA уже получила предварительное разрешение Управления гражданской авиации Турции. Организовать работу планируется в кратчайшие сроки.
- Лидеров всех стран Группы двадцати (G20) пригласили на саммит объединения, в том числе и президента России Владимира Путина. В этом году Индонезия председатель в G20. В группу входят: Аргентина, Австралия, Бразилия, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Великобритания, Россия Мексика, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония и Саудовская Аравия.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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