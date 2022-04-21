Главное к утру: срыв гуманитарной операции на «Азовстали», комитет ЮНЕСКО перенес сроки сессии в Казани
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 21 апреля:
- Гуманитарным коридором для эвакуации с территории металлургического комбината «Азовсталь», открытым Вооруженными силами России, никто не воспользовался. Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что операцию сорвали киевские власти.
- США расширили санкционный список по России. Под ограничительные меры попали около 30 физических лиц, в том числе «связанных» с банком «Открытие». Санкции ввели против первого зампреда ЦБ РФ Ксении Юдаевой, председателя правления банка «Открытие» Михаила Задорнова.
- Варвара Субботина завоевала золотую медаль на открытом чемпионате России по синхронному плаванию в произвольной программе солисток. Соревнования проходят в Казани. Субботина заняла 1-е место с результатом 97,1667 балла, 2-е место — у Василины Хондошко из сборной Белоруссии (94,1), 3-е — у Агнии Тулуповой из сборной России до 18 лет (93).
- Бюро Комитета всемирного наследия (КВН) ЮНЕСКО, оказавшись под давлением Запада, решило перенести сроки проведения сессии комитета в Казани. 45-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО должна была пройти в Казани с 19 по 30 июня. Планировалось, что на мероприятие приедут представители из 194 стран. Главная тема мероприятия — «Межкультурный диалог как императив сохранения всемирного наследия». Оно приурочено к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года.
- В Казани после вмешательства сотрудников следственного управления ТСЖ отремонтировала лестницу у подъезда дома на улице Братьев Касимовых, из-за поломки которой пожилая женщина, инвалид первой группы, не могла выходить на улицу. Со слов пожилой женщины, она третий месяц не могла выйти из дома, а на ее жалобы представители ТСЖ не реагировали. По указанию руководителя следственного управления Валерия Липского была организована доследственная проверка. В тот же день ответственные лица восстановили лестницу.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым