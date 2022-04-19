Главное к утру: режим ЧС отменили в Климовском районе Брянской области, ушел из жизни Леонид Хейфец
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 19 апреля:
- Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна не нуждается в российском газе, тогда как Европа зависит от него. Париж сейчас работает над тем, чтобы закупать газ у других стран.
- Замгенсека ООН Мартин Гриффитс, посетивший ранее Москву и Киев, предложил России и Украине договориться о встрече по гуманитарным вопросам. Он уточнил, что обратился к обеим сторонам с предложением провести встречу под эгидой ООН для обсуждения гуманитарных вопросов. Это могут быть темы мониторинга прекращения огня, безопасного прохода, коридоры, гуманитарные приоритеты.
- В Климовском районе Брянской области сняли режим ЧС, объявленный после обстрела населенного пункта со стороны Украины. В минувший четверг в пгт Климово обстреляли два жилых дома. Губернатор Брянской области Александр Богомаз отметил, что это сделали Вооруженные силы Украины. Минздрав региона сообщил, что пострадали семь человек, в том числе беременная женщина и ребенок. Их госпитализировали.
- Ушел из жизни народный артист России, театральный режиссер и педагог Леонид Хейфец. Ему было 87 лет. По словам ректора ГИТИСа Григория Заславского, Хейфеца выписали из больницы на прошлой неделе. Хайфец был режиссером Центрального театра Советской Армии, Государственного академического Малого театра, Театра имени Маяковского, сотрудничал с театрами имени Моссовета, «Современник», имени Станиславского, а также с театрами Риги, Стамбула, Варшавы, Франции и Болгарии. Среди его учеников — Павел Деревянко, Артур Смольянинов, Александр Паль.
- Президент России Владимир Путин наградил руководителя Росреестра по Татарстану Азата Зяббарова орденом Александра Невского. Награда вручается за «достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». Также государственной награды удостоился заместитель генерального директора ПАО «Татнефть» Рустам Мухамадеев. Он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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