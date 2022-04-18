Итоги дня: Путин и Набиуллина о российской экономике, предложение Медведчука, 5 лет за «полицейское рабство»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 18 апреля.
- Российская экономика имеет запасы, но они конечны. Во II — начале III квартала она войдет в период структурной трансформации, предупредила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Связано это с санкциями, которые уже повлияли на финансовый рынок, а «сейчас они начнут все больше сказываться на экономике». В целом же банковская система России твердо стоит на ногах и способна выдерживать удары, уверяет Набиуллина. Подробности — в материале «Реального времени».
- В Казани с конца апреля возобновят работу системы автообзвона рекламных телефонных номеров, незаконно размещенных на элементах улично-дорожной сети. Кроме того в городе вновь начнут фиксировать парковку на территориях с зелеными насаждениями. В 2021 году выявили более 32 тысяч таких фактов.
- С 18 апреля ЦБ разрешил банкам продавать наличную валюту. Запрет на ее продажу ввели 9 апреля, он должен был действовать до начала сентября, однако в итоге продержался чуть больше месяца. К слову, в Казани ажиотажа в кассах банков пока не наблюдается. О ситуации — в материале «Реального времени».
- В мэрии Казани не смогли найти виновных в обрушении подпорной стены на Булаке 9 апреля, хотя и провели собственное расследование. По его результатам выяснилось, что упали лишь декоративные плиты, прикрепленные металлическими закладными деталями к железобетонному проходному каналу, который идет вдоль всего Булака и в котором, в свою очередь, проложен трубопровод диаметром 900 миллиметров. Сейчас власти города готовят «техническое оптимальное решение», чтобы восстановить плиты на участке от улицы Парижской Коммуны до улицы Татарстан.
- Правительство России утвердило концепцию перехода к предоставлению госуслуг в режиме 24/7. Все государственные и муниципальные услуги будут последовательно переводиться в цифровой формат и предоставляться проактивно, и уже к концу 2023 года это позволит «избавиться от временных и финансовых затрат граждан», сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
- Семьи российских пограничников, погибших на «участках, примыкающих в районам проведения специальной военной операции», — на границе c Украиной, ДНР и ЛНР, получат единовременную выплату. Она составит 5 миллионов рублей, следует из указа президента России Владимира Путина. Пограничникам, получившим увечье — ранение, травму, контузию — при выполнении задач на границах с Украиной, ДНР и ЛНР, выплатят по 3 миллиона рублей.
- Президент России Владимир Путин поручил ускорить переход внешней торговли на расчеты в рублях и в национальных валютах государств, которые признаны надежными деловыми партнерами. Глава государства сообщил, что страна выдержала беспрецедентное санкционное давление, ситуация в экономике стабилизируется, а курс рубля вернулся к отметкам первой половины февраля.
- Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обратился к президентам России и Украины. Он предложил обменять его украинской стороной на «защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там». С просьбой об обмене на Медведчука выступили и британские наемники Эйден Эслин и Шон Пиннер. Ее они адресовали премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.
- Тем временем Минобороны России впервые опубликовало список погибших украинских военных в ходе специальной операции. В ведомстве заявили, что располагают данными о большом количестве дезертировавших украинских военных, раненых и пропавших без вести.
- За 17 апреля в Казани выпало 15 миллиметров осадков, а с начала месяца — 60 миллиметров, то есть две месячные нормы. Как заявил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев, такого не было за всю историю метеонаблюдений. По его прогнозу, в ближайшее время сохранится циклонический характер погоды, при этом ожидается, что снега на метеоплощадках не будет уже к концу недели. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Нурлатский горсуд вынес новый приговор по первому в Татарстане делу о «полицейском рабстве». За использование рабского труда и превышение полномочий бывший оперативник угрозыска Нурлата Динар Гафиятов получил 5 лет колонии общего режима.
- Балтийская таможня пресекла ввоз контрафактных запчастей, на которых имелись товарные знаки KAMAZ, — обнаружили 1 078 фильтров на сумму 3,6 млн рублей. Их получателем значилось ООО «МАК КОМ» из Ленинградской области. Компанию за незаконное использование средств индивидуализации товаров (ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ) оштрафовали на 50 тысяч рублей.
- На организацию и проведение на Кремлевской набережной Казани праздничной программы ко Дню России планируется потратить более 9,5 миллиона рублей. Продлится она как минимум три часа и завершится салютом. Жителей и гостей Казани, в частности, ждет выступление звезд татарской и российской эстрады.
- Татарстан расположился на пятом месте в списке наиболее популярных направлений программы туристического кешбэка, сообщили в Ростуризме. В списке востребованных направлений оказались также Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва и Московская область.
- Умер экс-директор Службы внешней разведки России Вячеслав Трубников. 25 апреля ему исполнилось бы 78 лет. Он возглавлял СВР с января 1996 года по май 2000 года.
- За последние полтора месяца потребительские цены в России выросли на 9,4%. Как заявил президент страны Владимир Путин, на 8 апреля инфляция в годовом выражении составляла 17,5%. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- Казань готовится отметить 100-летие всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Заместитель председателя ОГО ФСО «Динамо РТ» Салават Гайсин рассказал о планах провести большое количество мероприятий к этой дате в Татарстане. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В Минобороны России предупредили о подготовке Киевом провокации с многочисленными жертвами среди мирного населения в пасхальную ночь. По информации ведомства, киевский режим планирует обстрелять из тяжелого вооружения православные храмов в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях Украины.
- Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлили до 03.45 часов (по мск) 25 апреля. Это касается 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
- В московской квартире нашли тела бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева, его жены и ребенка. По предварительной версии, он убил их, а затем покончил с собой. Возможная причина — конфликт на бытовой почве. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
- Вместо Искандара Галимова, погибшего на лыжном марафоне на Камчатке, временно исполняющим обязанности главы администрации Центрального района Набережных Челнов назначен Алексей Тарабукин. До этого он работал заместителем Галимова.
Татьяна ДеминаОбществоВластьЭкономикаБанкиБюджетПроисшествия Татарстан
комментарии
Много о нем наши пишут, фильмы даже снимали, только вот ни в одном из них не показывают татар.
А фактически было так.
Когда тевтонцы начали беспокоить западные границы татарской империи, хан Джучи улуса позвал к себе своего своего приемного сына Искандера (александра Невского) и внлнл ему проучить этих наглецов. И с этим татарским отрядом Искандер проучил этих тевтонцев, которые смели гарушить западные границы улуса Джучи. Конечно, там была и дружина Искандера, но в основном его отряд состоял из татар.
Это, просто небольшая пограничная стычка, о нем западные хроники почти не упоминают. Если и упоминают, то пишут о сражении с татарами (они то же самое пишут и о том, как татары Искандера выгнали этих тевтонцев из Пскова).
Вот что пишет польский историк, придворный историограф польского короля Стефана Батория Рейнгольд Гейденштейн в своей книге «Записки о московской войне»:
“Александр Ярославич, будучи отправлен ханом татарским Батыем и получивши татарские войска победил в сражении ливонцев».
Автор книги «Загадки и легенды русской истории» С.В. Казаков, отмечает, что рыцари Ливонского ордена еще много лет после смерти Александра Невского не предпринимали военных походов на псковскую землю как раз из страха перед татарами. Так, указывает автор, в 1269 году великий князь Владимирский Ярослав Ярославич, созвав на Низовской земле всех князей и собрав рать против немцев, отправился в Новгород, где встретился с «великим баскаком владимирским» Айраганом и его зятем Айдаром, также приведшим свое татарское войско. В доказательство приводится цитата из Никоновской летописи 1269 года: рыцари Ордена «устрашишася и вострепетавша, прислаша с великим челобитьем и со многими дары послы своя, и добиша челом на всей воли его и всех издариша и великого баскака, и всех князей татарских и татар, зело бо бояхуся имени татарского». В Новгородской летописи также подтверждается капитуляция немцев перед Золотой Ордой, описывая, как послы Ордена обратились с мольбой: «кланяемся на всей воли вашей, норовы всей отступаемся».
вообщем ЛЕГЕНДА