Казанца обвиняют в тройном убийстве — после расправы он прыгал с 4-го этажа

Фото: Следком по РТ

Сегодня Следком по РТ сообщил о финале расследования жестокого убийства трех человек в Казани. В январе прошлого года в квартире дома на улице Чуйкова обнаружили тела 18-летней девушки и ее родителей. Причиной убийства могло стать желание девушки расстаться с парнем, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.



По версии следствия, ночью 7 января 2021 года обвиняемый проник в квартиру своей подруги и нанес множественные удары ножом ей, а также ее 59-летней матери и 62-летнему отцу. Все трое скончались на месте. А злоумышленник выпрыгнул из окна квартиры, расположенной на 4 этаже, получив при этом различные травмы.

Причастность к совершению преступления 23-летний фигурант не признал. Суда он ждет под стражей. После той трагедии журналисты выяснили — обвиняемый и его будущая жертва поссорились еще до Нового года, парень требовал от девушки признания в изменах и угрожал ей.