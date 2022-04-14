Главное к утру: рост потребительских цен с начала года на 10,83%, внешний долг России достиг минимума
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 14 апреля:
- Внешний долг России в I квартале 2022 года уменьшился на $26,5 млрд и достиг $453,5 млрд. Объем внешней задолженности стал минимальным за 13 лет, с 1 апреля 2009 года он составлял $445,5 млрд.
- В Минобороны предупредили, что Вооруженные силы России нанесут удары по центрам принятия решений на Украине, в том числе в Киеве, в случае попыток диверсий и атаки территории РФ.
- В России недельная инфляция замедлилась до 0,66% с 0,99% неделей ранее. С начала года по 8 апреля потребительские цены выросли на 10,83%. За период со 2 по 8 апреля выросла стоимость маргарина (+3,1%), черного чая (+2,2%), шоколадных конфет (+2,1%), печенья (+1,9%). Увеличились цены на свеклу (+7,44%), на репчатый лук (+6,34%), картофель (+3,62%), морковь (3,37%).
- Рафис Шагвалеев стал новым мэром Волжска в Марий Эл. На пост мэра претендовали четыре человека: первый заместитель главы администрации Волжска Рафис Шагвалеев, предприниматель, депутат горсобрания Роберт Салахутдинов, заместитель главы администрации по экономическим вопросам Светлана Тимина и участковый врач-терапевт Волжской ЦГБ Василий Арисов.
- В ГУ МЧС России по Татарстану заявили, что от шашлыков на природе в этом году придется отказаться. Там подчеркнули напряженность 2021 года в плане борьбы с природными пожарами: в результате возгорания сухой травы в прошлом году была допущена даже гибель людей. Руководителям сельских поселений рекомендовано установить на свои смартфоны мобильное приложение МЧС России «Термические точки» для оперативного реагирования на возгорания сухой травы.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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