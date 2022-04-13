Главное к утру: Зеленский предложил обменять Медведчука на пленных, возможные химпровокации в Донбассе
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 13 апреля:
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил о задержании главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и предложил обменять его на попавших в плен украинцев. Украинский президент заявил, что Медведчук скрывался 48 дней и предпринял попытку «побега за границу». Он сослался на то, что Медведчук на опубликованном фото одет в военную форму, и предложил России обменять его на попавших в плен украинцев.
- В Татарстане со 2 по 5 июня пройдет первый в России автотуристический фестиваль Vanlifefest. В мероприятии примут участие автопутешественники, производители автотехники, представители сообществ автопутешественников, российских клубов путешествий из России и стран СНГ. Ожидается около 1,5 тысячи участников и порядка 2-3 тысяч гостей.
- В Татарстане ликвидируют загородный комплекс «Боровое Матюшино» управления делами президента республики. Это делается в целях оптимизации расходов бюджета республики.
- Замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что власти Украины планируют химические провокации в Донбассе, и повторение терактов против предприятий с токсичными веществами не исключено.
- Александр Шульгин покинул пост гендиректора Ozon и вышел из состава директоров компании из-за персональных санкций. Шульгина в совете директоров Ozon заменит финансовый директор Игорь Герасимов. Руководство компанией перейдет к коллегиальному органу управления, в состав которого войдут несколько представителей команды топ-менеджмента Ozon.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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