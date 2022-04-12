В Госдуму внесли законопроект о продлении бесплатной приватизации садовых участков

В Госдуму России внесли законопроект о продлении бесплатной приватизации садовых участков до 1 марта 2031 года. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Татарстану.

Как рассказал руководитель республиканского управления Азат Зяббаров, сейчас в Татарстане многие садоводы и огородники имеют только членские книжки. Они до сих пор не оформили свои имущественные права на земельные участки.

Фото: realnoevremya.ru

— Очевидно, что многие из граждан, у кого нет никаких правоустанавливающих документов на землю, переживают по поводу завершения срока бесплатного получения участков в собственность. Продление бесплатной приватизации помогло бы им безболезненно оформить землю в собственность и уже полноправно пользоваться ею, — пояснил Зяббаров.

Кроме того, законопроект предлагает упростить оформление общей долевой собственности на общее имущество в садоводческих товариществах, а самим садоводам разрешить голосовать в дистанционном формате.

Недавно в Управлении Росреестра по республике сообщили, что в феврале 2022 года в Казани зарегистрировали свыше 1,5 тысячи сделок на земельные участки. Это на 67% больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Диана Жиленкова