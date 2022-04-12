Главное к утру: желтый уровень опасности на границе с Украиной, возможный кризис с поставками нефти
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 12 апреля:
- В Ейском и Щербиновском районах Краснодарского края ввели желтый уровень террористической опасности. Эти районы граничат с Украиной по Азовскому морю. Желтый уровень террористической опасности объявлен с 20 часов 11 апреля.
- В нескольких городах и районах на севере Крыма тоже объявили желтый уровень террористической опасности — на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов.
- В Казани открылся первый учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард» на базе Республиканского центра спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот». Всего в Татарстане появятся три таких центра: еще два в Нижнекамске и Чистопольском районе.
- В России запасы лекарств для льготных категорий граждан сформировали более чем на 8—12 месяцев. Были моменты, когда оптовики «придерживали» препараты, сразу не выводя их в аптечную сеть. Однако на сегодняшний день все стабилизировалось, экономическая ситуация позволяет смотреть на обеспечение лекарственными препаратами «с оптимизмом», сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
- В ОПЕК предупредили, что санкции против России могут привести к одному из самых серьезных потрясений с поставками нефти за всю историю. Восполнить потери этих объемов будет невозможно. Ограничения могут привести к потере в день более 7 миллионов баррелей российского экспорта нефти и топлива. По словам генсекретаря организации, нынешние колебания вызваны факторами, которые полностью неподконтрольны ОПЕК.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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