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Главное к утру: желтый уровень опасности на границе с Украиной, возможный кризис с поставками нефти

07:00, 12.04.2022
Главное к утру: желтый уровень опасности на границе с Украиной, возможный кризис с поставками нефти
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 12 апреля:

Фото: pixabay.com
  • В Казани открылся первый учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард» на базе Республиканского центра спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот». Всего в Татарстане появятся три таких центра: еще два в Нижнекамске и Чистопольском районе.
  • В России запасы лекарств для льготных категорий граждан сформировали более чем на 8—12 месяцев. Были моменты, когда оптовики «придерживали» препараты, сразу не выводя их в аптечную сеть. Однако на сегодняшний день все стабилизировалось, экономическая ситуация позволяет смотреть на обеспечение лекарственными препаратами «с оптимизмом», сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Фото: realnoevremya.ru
  • В ОПЕК предупредили, что санкции против России могут привести к одному из самых серьезных потрясений с поставками нефти за всю историю. Восполнить потери этих объемов будет невозможно. Ограничения могут привести к потере в день более 7 миллионов баррелей российского экспорта нефти и топлива. По словам генсекретаря организации, нынешние колебания вызваны факторами, которые полностью неподконтрольны ОПЕК.
Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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