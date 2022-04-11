Итоги дня: выборы президентов Франции и Южной Осетии, Квартальнов покидает «Ак Барс», в Татарстане до +18
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 11 апреля:
- Президент России Владимир Путин поручил до 30 апреля повысить доступность мер социальной поддержки для семей с детьми, доход которых существенно снизился после 1 марта текущего года. Еще одно поручение главы государства — продолжать снижение регуляторной и административной нагрузки на бизнес. Главное из наказов Путина — в материале «Реального времени».
- В Южной Осетии пройдет второй тур президентских выборов. Причина в том, что ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. Во втором туре будут участвовать лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев и нынешний президент республики Анатолий Бибилов. Тем временем во Франции по итогам первого тура выборов президента лидирует нынешний глава государства Эммануэль Макрон с 27,84% голосов. За ним следует кандидат от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая набрала 23,15% голосов.
- Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов и его тренерский штаб покидают казанский клуб. Замену ему планируют назначить до 1 мая. «Я верю в хоккеистов, с которыми удалось поработать в Казани, и каждому желаю успеха», — заявил Квартальнов.
- В Министерстве обороны России сообщили об уничтожении ракетами «Калибр» на южной окраине Днепропетровска укрытой в ангаре техники зенитного ракетного дивизиона С-300. По данным ведомства, она была поставлена Киеву одной из стран Европы. Также поражены четыре пусковые установки С-300 и до 25 человек личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробнее — в материале «Реального времени».
- Президент России Владимир Путин встретился с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Последний охарактеризовал переговоры как открытые и прямые, но жесткие. Нехаммер дал понять, что санкции против России останутся в силе и будут ужесточаться. Отдельно он подчеркнул, что «это был не дружеский визит».
- Правительство России направит еще 35 млрд рублей на поддержку системы ОМС. Финансирование получат 74 региона страны, в том числе Татарстан. Согласно распоряжению премьер-министра России Михаила Мишустина, республика получит 637,3 млн рублей.
- В Кантемировском и Россошанском районах Воронежской области повысили уровень террористической угрозы. Как рассказал губернатор Александр Гусев, в ходе спецоперации острее встали вопросы антитеррористической защищенности из-за возможных провокаций украинских националистов. А указанные районы являются приграничными. Желтый уровень террористической опасности также объявлен в Брянской и Белгородской областях.
- Российские военные ликвидировали одного из руководителей «добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»* Тараса Бобанича. По данным Минобороны России, с 2014-го года Бобанич участвовал в киевской карательной операции в Донбассе и лично отдавал приказы на артиллерийские обстрелы жилых кварталов Донецка и Луганска из тяжелого вооружения. Его признали виновным в сотнях смертей мирных жителей ДНР и ЛНР, в том числе детей.
- В Татарстане утвердили даты проведения праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам. Согласно указу, который подписал президент республики Рустам Минниханов, Курбан-байрам пройдет 9 июля. 2 мая определено днем, на который в соответствии с лунным календарем и сложившимися традициями приходится начало проведения праздника Ураза-байрам.
- Татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро» попала в черный список Евросоюза по авиационной безопасности. Вместе с ней в перечне также оказались «Аэрофлот», «Россия», «Победа», UTair и другие. В общей сложности ЕС включил в черный список 21 российскую авиакомпанию. Такая мера означает запрет на полеты в аэропорты стран Евросоюза и над территорией сообщества.
- Уже четыре дня в Куюках Пестречинского района Татарстана затоплен единственный подъезд к лицею «Алгоритм». Как рассказала местная жительница, лицей был построен рядом с болотистой местностью, куда раньше стекали талые воды со всей округи. В пресс-службе района сообщили, что детей доставляют до учебного заведения через затопленную дорогу на автобусах. А их родителей заранее предупредили об обходных путях, чтобы безопасно добраться до лицея.
- Татарстан запустил программу по обновлению фонда ноутбуков в школах. Как рассказал министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин, поставка 12 тысяч ноутбуков стартует уже с сегодняшнего дня. Технику передадут в течение недели или 10 дней. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Результаты экспертизы, проведенной Управлением Роспотребнадзора по Татарстану, показали, что территория Московского рынка Казани не соответствует требованиям санитарного законодательства. Там обнаружили «следы жизнедеятельности грызунов, множество жилых нор». Экспертизу провели после публикации материалов о замеченных на рынке крысах.
- Управление аквакультуры и пчеловодства Минсельхозпрода Татарстана ликвидируют. Работникам предоставят гарантии и компенсации. Ранее уже было принято решение о ликвидации другого подразделения министерства — Главного государственного сельскохозяйственного управления племенным делом в животноводстве. Сегодня в ведомстве объяснили причины данных мер.
- Прокурором Высокогорского района Татарстана назначили советника юстиции Алмаза Валиахметова. Его уже представили коллективу надзорного ведомства. Ранее данную должность занимал Ильнур Ибрагимов — он стал заместителем прокурора республики.
- На этой неделе в Татарстане сохранится теплая погода. По прогнозу синоптиков, во вторник и среду, 12—13 апреля, осадки маловероятны, днем воздух прогреется до +11—16 градусов. В восточных районах в ближайшие дни может потеплеть до +18 градусов. Во второй половине недели в республике ожидаются дожди.
- В Казани на содержание в этом году городских фонтанов выделят 24,1 млн рублей. Объекты расположены в различных точках города, в том числе в Ленинском саду, парке Тысячелетия, сквере Тинчурина, парке «Крылья Советов» и др. В комплекс работ входят разборка и монтаж консервации объектов, промывка поверхности плит фонтанов и композиций, удаление ила и грязи и т.д. В этом году финансирование оказалось на 5 млн рублей больше, чем в прошлом.
- В Казани восстанавливают фасад последнего деревянного дома на улице Тельмана. Сейчас проводятся внутренние работы по укреплению фасадных стен. Как рассказала социолог, руководитель Института городских исследований «Тамга» Марья Леонтьева, соответствующий проект в Комитете Татарстана по охране объектов культурного наследия не согласовывался. Собственник здания установлен.
- В Казани возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) в результате обнаружения тел супругов в доме по улице Фучика. По версии следствия, мужчина свел счеты с жизнью после того, как расправился с супругой. По предварительным данным, она могла сообщить ему о намерении разорвать отношения. На теле женщины зафиксировано семь ножевых ранений. Тело ее супруга обнаружили под окнами дома.
- В России доля просроченных кредитов составила 3,85% по состоянию на 1 марта (-0,6%). По этому показателю Татарстан находится на 12-м месте среди регионов страны. В республике средний суммарный долг по кредитам на одного экономически активного жителя составляет 352 тысячи рублей. Много это или мало — в расчетах «Реального времени».
* «Правый сектор» — организация признана экстремистской 17 ноября 2014 года решением Верховного суда России, ее деятельность запрещена на территории страны.
Диана ЖиленковаОбществоВластьИнфраструктураОбразованиеТехнологииЭкономикаПроисшествия Татарстан
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