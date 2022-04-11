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В клубе предпринимателей Ак Барс Лабс расскажут, как вести бухгалтерию на маркетплейсах

12:19, 11.04.2022

В клубе предпринимателей Ак Барс Лабс пройдет бесплатная лекция на тему: «Как вести бухгалтерию на маркетплейсах».

Собравшиеся обсудят модели работы на Wildberries и Ozon, особенности документооборота на маркетплейсах, сроки и порядок выплат, комиссии электронных площадок, компенсацию за товар и утилизацию, а также программы для самостоятельного ведения учета.

Спикер — бухгалтер-практик и автор пособия для бухгалтеров по учету на Wildberries Анастасия Федорова.

Мероприятие пройдет 14 апреля в 18.30 в офисе Ак Барс Банка «Лучше» по адресу: г. Казань, ул. Право-Булачная, 51.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте (16+).

ПАО «АК БАРС» БАНК

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