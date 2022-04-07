Итоги дня: выступление Мишустина в Госдуме, восстановление зеленодольских «Полукамушков», укрепление рубля
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 7 апреля:
- Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил с отчетом в Государственной думе. Он затронул такие темы, как экономика страны, восстановление плановой медицинской помощи, строительная отрасль, санкции, кредитование для отраслей промышленности и торговли, и многое другое. Также премьер-министр рассказал, что первые участки трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань планируют запустить уже в этом году.
- Также в ходе выступления Мишустин заявил, что регулированием криптовалюты нужно заниматься, аккуратно продумывая и избегая всех рисков. Но пока что власти страны выступают против признания ее средствами для расчетов, или деньгами. Такой же позиции придерживается и Центробанк. По словам премьер-министра, более 10 млн жителей страны открыли криптокошельки и перевели на них свыше 10 трлн рублей. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности страны ход специальной военной операции на Украине, а также российско-украинские переговоры. Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, особое внимание было уделено необходимости активного противодействия информационным и иным диверсиям украинской стороны. Участие в совещании приняли Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин и другие.
- Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека. Решение поддержали 93 государства. Против выступили 24. Еще 58 воздержались. Проект резолюции подготовил ряд стран Запада, в том числе США, Украина, Латвия. Такое решение принимается в отношении Москвы из-за событий на Украине.
- Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, ранее Киев обязался, что гарантии безопасности не будут распространяться на Крым, однако в новом варианте договора этот пункт отсутствует. Помимо этого, украинская сторона изменила ранее согласованное положение о проведении военных учений. Так, не упомянута необходимость получения согласия России.
- Некоторые европейские страны согласились на оплату газа из России в рублях, заявил вице-премьер страны Александр Новак. По его словам, некоторые государства еще изучают такой подход. Также вице-премьер выразил уверенность, что платежи за поставки газа из России будут производиться в соответствии с указом президента России Владимира Путина и согласно тому порядку, который установили власти страны.
- Также Новак заявил, что добыча нефти в России может снизиться на 4—5% из-за смены логистики и финансовых сложностей, связанных со страхованием и с использованием судов. Как добавил вице-премьер, вопрос создания хранилищ нефти всегда находится на повестке.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о проведении спецоперации на Украине по освобождению белорусских граждан. По его словам, были арестованы водители автомобилей, которые оказались на территории страны. Всех, кто был задействован в спецоперации, политик поручил представить к государственным наградам.
- Европарламент потребовал немедленного введения эмбарго на поставки газа, нефти, угля и ядерного топлива из России. Принятие резолюции поддержали 413 евродепутатов, против выступили 93 парламентария. Она не имеет обязательного характера для исполнительных инстанций Евросоюза.
- Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что строительная отрасль стала ощущать нехватку иностранных рабочих, но несильную. Дело в том, что при оплате труда мигрантов в пересчете на их валюту используются доллары. Когда курс взлетел до 120—130 рублей, то доход иностранных рабочих снизился на 30—40%. Поэтому небольшая часть мигрантов уехала, однако сейчас курс доллара стабилизировался.
- Татарстан выделит на строительство четвертой очереди участка Вознесенского тракта в Казани от проспекта Победы до автомобильной дороги М-7 «Волга» 4,4 млрд рублей. Выделенные из бюджета республики средства распределяются на три года — с 2022-го по 2024-й. В этом году предусмотрено 500 млн рублей, в остальные — по 1,9 млрд рублей. Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс».
- Зеленодольский исторический квартал «Полукамушки» планируют восстановить в течение двух лет. По словам мэра Зеленодольска Михаила Афанасьева, сейчас идет активный поиск инвесторов для участия в проекте реконструкции местных домов. Два из них уже проданы с аукциона. Также вскоре здесь появится «зеленый» бульвар с благоустроенной территорией.
- Вахитовский райсуд Казани завершил оглашение приговора по «делу КАИ». Трех фигурантов признали виновными в афере с госконтрактом, но двое ушли из суда свободными. Экс-проректору КНИТУ-КАИ Виктору Гурееву суд назначил три года и девять месяцев колонии общего режима — ровно столько он уже отбыл за время следствия под домашним арестом, в связи с чем был освобожден от наказания. Выпустили и экс-директора ООО «Нур-тех» Марата Галеева, который уже пересидел назначенный судом срок — шесть лет колонии общего режима.
- Рэпер Моргенштерн обратился к челнинским полицейским, которые возбудили против него дело о пропаганде наркотиков. Исполнитель призвал их заниматься реальными преступлениями, а не его татуировками. В качестве подтверждения своих слов Моргенштерн предъявил статистику преступлений в городе, согласно которой зафиксировано увеличение количества убийств и случаев мошенничества. «Вот это проблемы, которые реально стоит решить», — заключил рэпер.
- В марте несколько компаний Китая приобрели российский уголь за юани. Первые партии сырья прибудут в страну уже в текущем месяце. Это первые оплаченные в юанях поставки угля с начала введения антироссийских санкций от США и Европы. Также экспортеры российской нефти предоставили для КНР возможность оплаты в китайской валюте.
- Впервые с 21 февраля курс доллара на Московской бирже опустился ниже 77 рублей. Кроме того, впервые с 27 декабря прошлого года евро упал ниже 83 рублей. Индекс Мосбиржи на открытии торгов поднялся на 0,26%, РТС — на 0,01%.
- В Татарстане с 25 апреля установят особый противопожарный режим, который продлится до 15 мая. В этот период запрещается разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, готовить пищу на мангалах (за исключением заведений общепита, — прим. ред.). Также устанавливается запрет на использование пиротехники.
- По итогам 2021 года решение о расторжении брака приняли 14 876 казанских пар. Это больше, чем в предыдущие годы: в 2018 году решили развестись 13 456 пар, в 2019-м — 13 316. А в 2020 году услуги по расторжению брака не оказывались из-за пандемии коронавируса. Как рассказали в мэрии Казани, большинство разводов приходится на первые пять-десять лет супружеской жизни — это примерно 60% от зарегистрированных браков.
- Главное государственное сельскохозяйственное управление племенным делом в животноводстве Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана ликвидируют. Предложение Минсельхозпрода приняли в целях оптимизации инфраструктуры отрасли и повышения эффективности расходов бюджета региона. Работникам предоставят гарантии и компенсации в соответствии с Трудовым кодексом России. Порядок и сроки ликвидации учреждения определят в течение двух недель.
- По состоянию на 1 апреля 2022 года международные резервы России составили $606,5 млрд. Неделей ранее этот показатель составлял $604,4 млрд. Таким образом, за неделю международные резервы страны увеличились на $2,1 млрд, или 0,35%. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.
- В Казани установят мемориальную доску заслуженному деятелю наук России, ученому, педагогу и академику Гузел Мухаметзяновой. Доску планируют разместить на фасаде здания по адресу: Исаева, 12а, где с 1992 по 2013 год работала Мухаметзянова. С предложением установить мемориальную доску «в целях увековечивания памяти» педагога выступила мэрия города.
- В столице Татарстана состоялась презентация энциклопедического издания «Синтез водного поло» с участием автора книги Ирека Зиннурова, а также одного из героев издания Владимира Леонова, воспитанника клуба, а ныне министра спорта Татарстана. Когда книга задумывалась, планировался ее объем порядка 100 страниц, а в итоге получилась 421. Подробнее — в материале «Реального времени».
Диана ЖиленковаОбщество Татарстан
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