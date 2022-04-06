Главное к утру: Россия эвакуировала 620 тысяч человек из опасных районов Украины, ожидание «погодных качелей»
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 6 апреля:
- Вооруженные силы России за сутки эвакуировали из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию 18 654 человека, из них 2 837 детей. Всего эвакуировали уже 620 760 человек. Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении удалось вывести 1 681 человека за сутки. Всего из города эвакуировали 127 776 человек.
- Роскомнадзор потребовал от администрации поисковой системы Google восстановить в поисковой выдаче сайты госорганов России и объяснить причины введения ограничений. По данным ведомства, Google исключил сайты Минобороны и МВД из результатов поисковой выдачи для российской аудитории.
- Группа депутатов Госдумы и сенаторов разработала законопроект, направленный на усиление защиты персональных данных россиян. Операторов обработки личных данных хотят обязать сразу сообщать об утечках в уполномоченные органы. Помимо этого, они должны обеспечивать непрерывное взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы России.
- Метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что погодные качели ожидаются в европейской части России, на Урале и в Сибири. По его словам, сначала тепло накроет Нижний Новгород, Казань, Уфу, Пермь, а Екатеринбург почувствует на себе волну тепла, которое идет из самого сердца России. Метеоролог указал, что процессы, которые сейчас инициируются на европейской территории и к западу от нее, способны принести довольно сильные изменения в погоде на большом пространстве.
- В Минобороны заявили, что Мариуполь от националистов будут освобождать подразделения ВС РФ и ДНР. В военном ведомстве отметили, что Киев не заинтересован в сохранении жизни своих военнослужащих. Ранее российская сторона неоднократно и по всем доступным каналам доводила киевскому режиму предложения о возможности выхода добровольно сложивших оружие подразделений украинских вооруженных сил из Мариуполя.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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