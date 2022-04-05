Главное к утру: в Госдуму внесен законопроект о наказании за санкции, попытки России созвать СБ ООН
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 5 апреля:
- В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности до 10 лет лишения свободы за исполнение руководителями коммерческих и иных организаций антироссийских санкций. Проект предлагает дополнить часть 2 статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями». Действия, совершенные в целях соблюдения иностранных санкций, будут наказываться штрафом до одного миллиона рублей либо лишением свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что вторая попытка Москвы созвать СБ ООН по событиям в украинской Буче не увенчалась успехом. Он анонсировал проведение пресс-конференций в Нью-Йорке, где будет показана истинная природа событий в Буче.
- Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил установить данные по украинским националистам, причастным к издевательствам над российскими военнослужащими.
- Казанский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» обыграл красноярский «Енисей» в матче 25-го тура женской волейбольной суперлиги. Игра в Красноярске завершилась со счетом 3:0 (25:20, 30:28, 25:23).
- Госавтоинспекция Казани сообщила об отмене повторных постановлений: в марте фиксировались случаи, когда собственники автомобилей получали повторные постановления по одному и тому же факту нарушения ПДД. Это произошло из-за технического сбоя, сейчас проблема решена, повторные постановления отменены.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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