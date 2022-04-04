Сегодня в Татарстане ожидается снег, дождь, порывистый ветер и до +8 градусов
В понедельник, 4 апреля, в Татарстане прогнозируется облачная погода. Днем ожидается мокрый снег и дождь. В отдельных районах кратковременная метель, гололед, налипание мокрого снега.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, северный умеренный, местами сильный порывами до 15—18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра республики.
Максимальная температура воздуха днем в Татарстане составит от 0 до +5 градусов, в восточных районах до +8˚С. В Казани ожидается от +1 до +3 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +5 до +8 градусов.
На дорогах гололедица, местами сильная, снежная каша. Днем в западных районах Татарстана возможно образование снежных заносов.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым