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Сегодня в Татарстане ожидается снег, дождь, порывистый ветер и до +8 градусов

05:26, 04.04.2022
Сегодня в Татарстане ожидается снег, дождь, порывистый ветер и до +8 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В понедельник, 4 апреля, в Татарстане прогнозируется облачная погода. Днем ожидается мокрый снег и дождь. В отдельных районах кратковременная метель, гололед, налипание мокрого снега.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, северный умеренный, местами сильный порывами до 15—18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра республики.

Максимальная температура воздуха днем в Татарстане составит от 0 до +5 градусов, в восточных районах до +8˚С. В Казани ожидается от +1 до +3 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +5 до +8 градусов.

На дорогах гололедица, местами сильная, снежная каша. Днем в западных районах Татарстана возможно образование снежных заносов.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан

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