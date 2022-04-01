Главное к утру: ввод в эксплуатацию проблемного ЖК «Жардин» в Казани, рост российского рынка акций
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 1 апреля:
- Исполком Казани выдал разрешение на ввод в эксплуатацию проблемного ЖК «Жардин». В правах восстановлены 30 дольщиков. В скором времени им передадут 30 квартир. Общая площадь пятиэтажного дома, расположенного на улице Аэропортовской, составляет 3,9 тыс. кв. м, жилая — 1,8 тыс. кв. м. Также здание оборудовано подземной парковкой на 28 машино-мест. На придомовой территории есть детская площадка и зоны отдыха.
- По результатам основных торгов индекс Московской биржи составил 2703,51 пункта (+7,6%), индекс РТС — 1021,28 пункта (+7,6%) — рынок акций вырос на фоне оптимизма инвесторов в отношении прогресса в российско-украинских переговорах и определения порядка продажи газа за рубли.
- США не будут признавать референдум в Южной Осетии о вхождении в состав России, заявили в Госдепартаменте. Как прокомментировал глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, Америка не признает результаты любых усилий со стороны России или связанных с ней сил по разделу грузинской территории.
- Международные резервы России сократились на $38,8 миллиарда за период с 18 февраля по 25 марта и составили $604,4 миллиарда долларов. Основные факторы сокращения резервов: валютные интервенции, валютное рефинансирование, а также валютная переоценка активов. Полтора месяца назад объем резервов достигал исторического максимума в $643,2 миллиарда.
- Спортивный директор грузинского футбольного клуба Владимир Двалишвили сообщил, что полузащитник Хвича Кварацхелия уехал в Грузию как свободный агент и больше не будет выступать за «Рубин». Он заявил, что контракт с футболистом подписан на 2 года.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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