Итоги дня: порядок продажи газа за рубли, весенний призыв в армию, «баловство» банков со счетами эскроу
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 31 марта:
- Президент России Владимир Путин подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами в рублях. В частности, они должны открыть рублевые счета в банках России. Именно с этих счетов будет проводиться оплата газа. По словам президента, решение о порядке оплаты поставок газа в рублях — это шаг к финансовому суверенитету страны. Указ вступит в силу 1 апреля. После объявления о подписании документа в Европе цены на газ поднялись выше $1 450 за тысячу кубометров.
- Также Путин подписал указ о весеннем призыве в армию с 1 апреля по 15 июля. На срочную службу отправятся 134,5 тысячи человек. Много это или мало — в расчетах «Реального времени».
- Президент России предупредил об угрозе масштабной деиндустриализации и потери рабочих мест в Европе. По его словам, это может произойти из-за того, что США пытаются перевести страны Европы на дорогой американский сжиженный газ. Это подорвет конкурентоспособность европейских компаний и уберет их с глобального рынка. Также российский лидер допустил новую волну миграции из развивающихся стран в Европу.
- Дело Хантера Байдена неумолимо перерастает в грандиозный международный скандал. В распоряжении Министерства обороны России оказалась переписка сына американского президента с сотрудниками Управления по снижению угрозы Минобороны США и подрядных организаций Пентагона на Украине. Согласно содержанию писем, Хантер Байден сыграл важную роль в создании финансовой возможности проведения работ с патогенами на территории страны, привлекая средства для компаний Black and Veach и Metabiota. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Ряд банков приостановили кредитование застройщиков и балуются с эскроу-счетами, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Он рассказал, что жители страны внесли на эскроу-счета 3,2 трлн рублей, но на стройки было направлено только 2,6 трлн рублей. Вице-премьер пообещал разобраться с этим.
- Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной денежной выплате семьям с детьми от восьми до 17 лет, которые нуждаются в социальной поддержке. Выплата устанавливается с 1 апреля 2022 года.
- Также Хуснуллин сообщил, что в текущем году цены на жилье поднимутся на уровне инфляции или ниже, глобального роста цен не будет. По его словам, с начала года в России введено в эксплуатацию 24 млн кв. м жилья — это рекордный показатель. Эффективной работу сферы строительства помогают сделать ипотечные программы. Хуснуллин отметил, что на субсидирование льготной ипотеки в этом году потребуется 70—80 млрд рублей.
- Российские власти продлили срок уплаты налога по упрощенной системе за 2021 год и первый квартал текущего года для бизнеса. Срок продлен на шесть месяцев с последующей рассрочкой в течение полугода. Эти меры касаются индивидуальных предпринимателей и организаций из отдельных отраслей экономики. В их числе предприятия, связанные с деревообработкой, производством лекарственных средств, компьютеров и электронных средств, и другие.
- В феврале самый большой рост среднего размера выданных ипотечных кредитов среди российских регионов был зафиксирован в Татарстане. За год этот показатель поднялся на 62,4% и составил 3,7 млн рублей. А самые большие средние размеры выданных ипотечных кредитов в феврале этого года зарегистрировали в Москве (8,04 млн), Московской области (6,27 млн) и других регионах страны.
- С завтрашнего дня в России вводится мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Он будет действовать полгода — до 1 октября. Мера распространяется как на юридические лица, так и на граждан, включая индивидуальных предпринимателей. Мораторий не будет действовать в отношении должников-застройщиков многоквартирных домов или прочей недвижимости, которая возводится по закону о долевом строительстве и включена в единый реестр проблемных объектов.
- Россия вводит запрет на въезд высшему руководству ЕС в ответ на санкции. Вербальную ноту об ответных мерах на ограничительные меры Евросоюза передали в представительство ЕС в Москве. Как заявили в российском МИД, своими действиями ЕС не только заводит в тупик отношения с Россией, но и ставит под удар благополучие и безопасность собственных граждан, а также стабильность мировой финансово-экономической системы.
- Великобритания расширила санкционный список против России. Под ограничительные меры попали начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев и журналист ВГТРК Сергей Брилев. Также в санкционный список включены медиагруппа «Россия сегодня» и телеканал RT, руководитель Sputnik Антон Анисимов.
- Тем временем Минфин США расширил санкции против России, включив в список 21 компанию и 13 физлиц. Ограничительные меры ввели в отношении НИИ «Вектор», АО «Микрон», НИИ Молекулярной электроники, ООО «Фотон Про», ООО «Научно-технический центр Метротек», ООО «Серния Инжиниринг», АО «Т-Платформы». Также американское ведомство исключило из санкционного списка Ozon Bank. Кроме того, Минфин США заявил о готовности вводить санкции против аэрокосмического сектора, производителей электроники и ряда других отраслей экономики России.
- Агрегатор такси «Ситимобил» завершит работу 15 апреля. До этой даты приложение будет работать в штатном режиме. С помощью него по-прежнему можно будет заказать такси. Также останется доступна доставка, поиск и аренда электросамокатов. В сервисе уточнили, что все обязательства перед сотрудниками и партнерами будут выполнены в полном объеме согласно действующему законодательству.
- На 72-м конгрессе Международной федерации футбола (FIFA), состоявшемся в Катаре, не обсуждалось исключение из нее России. Таким образом, страна осталась в федерации. В то же время приостановлено членство Пакистана, Зимбабве и Кении. Также конгресс FIFA утвердил русский язык в качестве официального в организации.
- Международные резервы России сократились на $38,8 млрд и составили $604,4 млрд. По данным Центробанка, показатель снизился по сравнению с 18 февраля на 6% из-за валютных интервенций, рефинансирования и переоценки активов. Неделей ранее международные резервы страны составляли $606,2 миллиарда.
- Поисковая группа Росгвардии задержала на Украине высокопоставленного сотрудника Службы безопасности страны, имя которого не раскрывается. В ходе досмотра места проживания задержанного обнаружено более 240 патронов различного калибра, а также семь единиц огнестрельного оружия, включая автомат АКМС. Предположительно, сотрудник СБУ на территории северо-западных районов Киевской области координировал работу диверсионно-разведывательных групп украинских националистических формирований.
- Верховный суд Татарстана скорректировал приговор по делу КПК «Рост» с ущербом в 1 млрд рублей. По результатам рассмотрения апелляционных жалоб на наказание для осужденных их признали невиновными в создании и участии в преступном сообществе, сократили сроки всем и четверых постановили освободить. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В Татарстане средняя цена одного килограмма сахара-песка по состоянию на 25 марта составила 79,52 рубля. По сравнению с 18 марта он подорожал всего на 0,52%. По данным Татарстанстата, за предыдущий отчетный период сахар в республике за семь дней вырос в цене на 23,32%.
- Исполком столицы Татарстана назначил новую дату общественных обсуждений засыпки реки Казанки около «Чаши» для строительства Соборной мечети. Слушания начнутся 11 апреля в 10.00 в культурном центре «Московский». Срок подачи заявок на участие в общественных обсуждениях с правом выступления — до 7 апреля.
- На организацию и проведение торжественных мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, в Казани потратят 41,8 млн рублей. В городе запланировали дневную концертную программу продолжительностью не менее двух часов, а также ночную, которая рассчитана минимум на пять часов. А в акватории Казанки возле Кремлевской дамбы вечером запустят праздничный салют продолжительностью не менее 4 минут.
- С 15 апреля и до 31 августа Россия введет квоту на экспорт подсолнечного масла в объеме 1,5 млн тонн. Также устанавливается квота на экспорт шрота в объеме 700 тысяч тонн. Запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса будет действовать с 1 апреля по 31 августа. Как объяснили в Минсельхозе страны, принятые меры исключат риск дефицита и резкого повышения стоимости сырья и социально значимой продукции.
- Татарстан стал одним из направлений для отдыха в рамках чартерной программы на весенне-летний период 2022 года, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Также в список направлений включены Чечня и Дагестан, Калининградская и Тюменская области, Алтай, Карелия, Байкал, Камчатка и Сахалин. Кроме того, идет развитие нового формата железнодорожных круизов, продолжительность такого путешествия составит от пяти до семи дней.
- В Татарстане порядка 26 тысяч муниципальных актов, скопившихся с 2018 года, не переведены на татарский язык. Премьер-министр республики Алексей Песошин остался недоволен широтой использования татарского языка и попросил вице-премьера Василя Шайхразиева разобраться в проблемах. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Референдум о вхождении Южной Осетии в состав России может пройти в мае-июне, заявил первый зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его словам, голосование состоится после проведения выборов президента республики. В случае вхождения в состав России Южная Осетия намерена объединиться с Северной Осетией. Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль не предпринимает юридических и иных действий после заявления Южной Осетии о планах по проведению референдума.
- Апрель в Татарстане начнется с выпадения обильных осадков. По данным Гидрометцентра республики, их количество в первые дни может приблизиться к месячной норме. В пятницу и субботу ожидается умеренный и сильный снег, в том числе мокрый, а в южных районах республики — снег с дождем. По прогнозу синоптиков, в воскресенье ожидается дождь, местами ветер усилится до 15—20 м/с. Ночью ожидается от 0 до +5 градусов, а днем воздух прогреется до +13 градусов.
Диана ЖиленковаОбщество Татарстан
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