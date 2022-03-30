В Нижнекамске требуется более 160 врачей — видео

В Нижнекамске требуется привлечь к работе 168 врачей, рассказала руководитель Управления здравоохранения НМР Венера Рахимова на итоговом медсовете. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Сейчас по целевым направлениям в Казани и Ижевске учатся 66 студентов. В этом году в медорганизации придут 14 выпускников вузов. В ординатуре проходят подготовку девять врачей узких специальностей, которых ждут в городе уже в этом году.

В прошлом году в Нижнекамском районе родилось на 200 детей меньше, чем в 2018 году, это связано с демографической ямой. При этом район является одним из пяти муниципальных образований, в котором удалось сохранить положительный естественный прирост — 496 человек.

Диспансеризацию в прошлом году прошли 44 тысячи нижнекамцев, было обнаружено 5 846 заболеваний, в том числе 102 новообразования, 78 из которых — злокачественные. 40% из них удалось обнаружить на ранних стадиях.

В середине марта стало известно, что на строительство здания приемно-диагностического отделения ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница» направят 445 миллионов рублей. Средства выделят из бюджета Татарстана.



Татьяна Леухина