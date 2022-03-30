Сегодня в Татарстане ожидаются снег, метель, порывистый ветер и до +5 градусов
В среду, 30 марта, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями, снег. В отдельных районах кратковременная метель.
Ветер юго-западный умеренный, местами сильный порывами до 15 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура воздуха днем составит от 0 до +5 градусов. В Казани ожидается от 0 до +2 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от 0 до +3 градусов. На дорогах гололедица, местами сильная.Общество Татарстан
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