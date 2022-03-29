Нидерланды высылают 17 российских дипломатов

Нидерланды объявили о том, что высылают 17 российских дипломатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД страны Вопке Хукстру.

Как отметили в ведомстве, основанием для высылки стала информация от служб общей и военной разведки и безопасности о том, что эти лица тайно осуществляют разведывательную деятельность под дипломатическим прикрытием.

Сегодня российский МИД объявил о высылке из страны латвийских, литовских и эстонских дипломатов. Решение принято в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов из стран Прибалтики. Прекращена аккредитация четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех — посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге.





Дарья Акимова