Итоги дня: российско-украинские переговоры в Стамбуле, ДТП с грузовиком «Почты России», высылка дипломатов
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 29 марта.
- В Стамбуле прошел первый с 7 марта очный раунд российско-украинских переговоров. Глава делегации России, помощник президента страны Владимир Мединский оценил их как конструктивные. Москва получила от Украины письменные предложения, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Что касается встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, то, по словам Мединского, она возможна одновременно с парафированием договора двух государств на уровне МИД. Подробности — в материале «Реального времени».
- По итогам российско-украинских переговоров замминистра обороны России Александр Фомин заявил, что принято решение кардинально сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях. «В связи с тем, что переговоры по подготовке Договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности переходят в практическую плоскость», — объяснил он решение. Москва также призвала Киев строго соблюдать Женевскую конвенцию в отношении военнопленных.
- Министр обороны Сергей Шойгу заверил, что призывники не будут направляться ни в какие горячие точки. Военнослужащих весеннего призыва 2021 года по истечении срока службы уволят в запас, они вернутся к себе домой. Шойгу также заявил, что Украину за последние две недели покинуло более пятисот наемников и еще около шестисот уничтожено. Подробности — в материале «Реального времени».
- В Чистопольском районе Татарстана на 134-м километре автодороги Казань — Оренбург Lada Largus выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком «Почты России». Погибли шесть человек, в том числе один ребенок. Один человек пострадал, его доставили в больницу в тяжелом состоянии, сообщили «Реальному времени» в Минздраве Татарстана. Чистопольская прокуратура организовала проверку по факту ДТП.
- Сразу несколько зарубежных стран объявили о высылке российских дипломатов. Нидерланды выдворяют 17 представителей России из-за того, что они якобы тайно осуществляют разведывательную деятельность под дипломатическим прикрытием. Четверых дипломатов высылает Ирландия. Бельгия объявила о высылке 21 дипломата из России. Москва же в свою очередь в ответ на высылку российских дипломатов из стран Прибалтики сообщила о выдворении латвийских, литовских и эстонских дипломатов.
- Курс доллара сегодня опустился до 83 рублей впервые с 25 февраля. Евро снижался до 92,9 рубля. Центробанк России закрепил курс доллара на 30 марта в 86,3 рубля после 93,7 сегодня, евро — в 96 рублей после 102,67 на 29 марта.
- Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что попытки США сдержать Китай и Россию успехом не увенчаются. Заявление сделано в связи с распространенным Пентагоном документом, в котором Россия называлась для США «острой угрозой», а КНР — «постоянным соперником».
- На переговорах России и Украины в Стамбуле сегодня присутствовал российский бизнесмен Роман Абрамович. Как объяснили в Кремле, он не является официальным членом российской делегации, он задействован в обеспечении контактов между Москвой и Киевом. Есть ли у переговоров России и Украины перспектива, станет известно сегодня-завтра, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Подробности — в материале «Реального времени».
- Экс-сотрудник СКР Марат Шакиров, ранее признавшийся в краже сейфа с 14,7 млн рублей из здания силового ведомства в Казани, стал подозреваемым в кредитном мошенничестве на 600 тысяч рублей с лишним. О новом деле стало известно сегодня при продлении ему ареста Вахитовским судом Казани.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о подготовке нового пакета контрсанкций в условиях внешнего давления. Реализуются меры, заложенные в плане первоочередных действий. Все они отрабатываются в полном контакте с президентом России Владимиром Путиным.
- Тарифы на сотовую связь в России не будут расти выше уровня инфляции, заверили в Минцифры страны. Ведомство вместе с ФАС будет контролировать цены на услуги мобильных операторов.
- Российский спецназ захватил лиц, которые пытали российских военнослужащих на Украине, сообщил зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Шаманов. В Министерстве обороны страны эту информацию пока не комментировали и не подтверждали.
- В России разрабатывают аналог Google Play — магазин приложений для Android под названием NashStore. Запустить его планируется уже в этом году, 9 мая.
- XVII Российский венчурный форум, который планировалось провести в Казани 13 апреля, перенесли. О новых датах проведения мероприятия объявят отдельно.
- Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против крупнейшего производителя сахара в России «Продимекс» по подозрению в незаконной координации деятельности торговых сетей, приведшей к повышению розничных цен на продукт. В случае установления вины компании грозит административный штраф.
- На реставрацию здания Присутственных мест в Казанском кремле направят еще 399,9 миллиона рублей. В задании перечислен комплекс работ по устройству витражей, ремонту гидроизоляции, оконных проемов и дверей, устройство отопления, вентиляции, систем кондиционирования, ремонт наружных тепловых сетей, канализации и др. Завершить работы требуется до 31 декабря 2022 года.
- Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила отменить мораторий на смертную казнь для педофилов-убийц. Обращение она направила председателю Госсовета республики Фариду Мухаметшину. В планах направить документ в Госдуму.
- Международная торговая сеть строительных товаров OBI опровергла сообщения о планах возобновить работу своих магазинов в России в ближайшие недели. Они остаются закрытыми.
- Американская компания Johnson&Johnson объявила о решении приостановить поставки своих средств личной гигиены в Россию на фоне событий на Украине. Вместе с этим она подтверждает обязательства по поставке лекарств и медицинского оборудования.
- Летом 2022 года в России могут открыться 43 тысячи летних лагерей. Они примут 6 миллионов детей. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
Татьяна ДеминаОбществоПроисшествияВластьИнфраструктура Татарстан
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