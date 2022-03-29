Главное к утру: Япония запретит экспорт в Россию предметов роскоши, советник главы ЦБ покидает пост
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 29 марта:
- В подвалах зданий Мариуполя обнаружили тела жертв украинских нацистов со следами пыток и вырезанной на коже свастикой. По словам спасенных из города мирных жителей, неонацисты намеренно забрасывали гранатами подвалы, зная, что там находятся женщины с детьми. А в пригороде Харькова боевики из минометов, установленных на «бандер-мобилях», обстреляли очереди у магазинов, банкоматов, пункты выдачи продовольствия и питьевой воды.
- Минцифры России рекомендовало мобильным операторам исключить неограниченное потребление трафика абонентами сетей, в том числе ограничить безлимитные тарифные планы, а также сократить объемы потребляемого трафика в рамках тарифных планов. Соответствующие письма направили в «Ростелеком», «Мегафон», «Вымпелком» («Билайн»), «Мобильные ТелеСистемы», «Т2 Мобайл». Такие меры должны обеспечить равномерную нагрузку на сети связи для обеспечения качества соединения.
- В Мексике служба спасения в штате Кинтана-Роо получила информацию о перестрелке в аэропорту курортного города Канкун. На видеокадрах, которые появились в социальных сетях, видно бегущих в панике людей в терминале и на парковке у здания. Но звуков выстрелов не было слышно.
- Советник главы Банка России Сергей Игнатьев покидает свой пост 31 марта в связи с выходом на пенсию. Он начал работать в ЦБ еще в 1992 году на должности зампреда главы регулятора. Игнатьев возглавлял Банк России в 2002—2013 годах, с марта 2013 года перешел на должность советника председателя ЦБ.
- Правительство Сербии готово предложить властям Украины и России провести переговоры в Белграде, если они сочтут это уместным. Как напомнил президент страны Александр Вучич, ранее в сербской столице уже проходили переговоры «Талибана»* и бывшей администрации Афганистана, и «никто не знал, ни где, ни что было».
- С 5 апреля Япония устанавливает запрет на экспорт в Россию предметов роскоши. Как сообщил японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, речь идет в том числе об автомобилях премиум-класса, драгоценных камнях и ювелирных изделиях. Он добавил, что Япония по-прежнему будет поддерживать тесную координацию с международным сообществом.
*«Талибан» — запрещенная в России организация, которая признана террористической по решению Верховного суда от 14.02.2003.
Диана ЖиленковаОбщество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым