Итоги дня: продление ареста Галявиеву, Путин о дискриминации российской культуры, здоровье Жириновского
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 25 марта:
- Министерство обороны России сообщило о 1 351 погибшем в ходе специальной военной операции на Украине, 3 825 человек получили ранения. Как заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Сергей Рудской, основные задачи первого этапа российской спецоперации на Украине выполнены, боевой потенциал ВСУ существенно снижен. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Глава делегации России на российско-украинских переговорах, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что заключение договора с Киевом маловероятно без демилитаризации, денацификации Украины, а также признания Крыма и Донбасса. По его словам, российская сторона настаивает на комплексном договоре, где, помимо нейтрального статуса Украины и гарантий безопасности, будут отражены жизненно важные для России позиции.
- Также Мединский заявил, что Москва и Киев сближают свои позиции по второстепенным вопросам. В то же время по главным политическим темам стороны фактически «топчутся на месте». Глава российской делегации отметил, что переговоры проводились в течение всей недели, с понедельника по пятницу, в режиме видео-конференц-связи. Они продолжатся и завтра.
- Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в казанской гимназии №175, продлили арест до 11 мая текущего года. По данным источников «Реального времени», в ближайшее время может начаться процедура ознакомления Галявиева с материалами уголовного дела. Ознакомились с ними уже 650 потерпевших, осталось два человека. А генеральному директору ООО «Ваша безопасность» Сергею Иванову, проходящему по делу об атаке на казанскую гимназию, продлили домашний арест.
- Сегодня в пабликах и СМИ прокатилась волна сообщений о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Однако очень быстро прошла вторая волна: опровержений. Сначала спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг эту информацию. Потом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ее неприличной «уткой». По его словам, политик жив и находится в больнице в тяжелом состоянии под контролем врачей. Это подтвердил официальный Минздрав. А ЛДПР решила подать заявление в Генпрокуратуру России и подготовить иски в суд против всех, кто распространил «фейковую информацию» о смерти ее лидера.
- В Вахитовском райсуде Казани начался процесс над экс-сотрудниками «Метроэлектротранса», использовавшими подстанцию метро для майнинга криптовалюты. Вину в злоупотреблении полномочиями бывший главный инженер Алексей Смирнов и действующий глава службы энергохозяйства наземного транспорта Антон Шкаберин не отрицают. По версии обвинения, эти руководители злоупотребляли полномочиями с марта по май 2021 года, когда приобрели 25 единиц оборудования для будущей криптовалютной фермы, установили его на тяговой подстанции №7 МУП «Метроэлектротранс» и подключили к ее мощностям.
- Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Анатолий Чубайс освобождается от обязанностей специального представителя президента страны по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Он занимал этот пост с декабря 2020 года, а до этого находился на должности генерального директора «Роснано».
- Самолет президента Польши Анджея Дуды по пути на встречу с лидером США Джо Байденом в город Жешув совершил аварийную посадку в Варшаве. Как рассказал представитель канцелярии польского президента Якуб Кумох, программа визита в Жешуве президентов Польши и США незначительно изменится. Польская сторона стала ожидать вылета резервного самолета.
- На Западе России объявили настоящую тотальную, гибридную войну, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, цели этой политики состоят в уничтожении экономики России и самой страны в целом. Министр добавил, что российское государство не намерено самоизолироваться, а продолжит работать со своими союзниками и партнерами. Лавров отметил, что Россия работает со странами всех континентов.
- В Казани вынесли первый в России приговор в отношении «положенца» от криминала. Верховный суд Татарстана приговорил к 9 годам и 6 месяцам колонии строгого режима обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии в республике Сергея Нейдерова. В качестве дополнительного наказания суд запретил Нейдерову после отбытия реального срока еще год выезжать за пределы муниципального образования и менять место жительства.
- Президент России Владимир Путин заявил, что на Западе прогрессирует дискриминация всего, что связано с российским государством. По его словам, эта тенденция разворачивается в ряде западных государств и при полном попустительстве, а иногда и поощрении правящих элит. Путин уточнил, что из афиш вымарывают композиторов Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича и Сергея Рахманинова. Кроме того, устанавливается запрет на творчество русских писателей.
- В австрийской столице Вене прошел митинг против НАТО. Местные жители вышли на улицы с плакатами против США, а также почтили память жертв бомбардировок Югославии. А в израильском городе Нетания прошел митинг в поддержку России. Граждане вышли с российскими и израильскими флагами, пели русские песни. В Испании продолжаются акции протеста, начавшиеся из-за роста цен на топливо. А в городе Аямонте, соединяющем Испанию и Португалию, испанские рыбаки подожгли шины на мосту, тем самым выразив протест из-за поездок граждан и розничных торговцев в соседнюю страну за рыбой.
- В ФСБ сообщили о задержании жителя Хабаровска, который подозревается в попытке передачи секретной информации спецслужбам Украины. Речь идет о данных «ограниченного доступа», полученных по роду деятельности. Подозреваемый обратился в украинскую спецслужбу через Сеть и предложил передать информацию, которая могла быть использована в ущерб безопасности России. Против задержанного возбудили уголовное дело о государственной измене.
- Также ФСБ России задержала в Москве уроженца Украины, агента СБУ с позывным Малыш. Его заподозрили в шпионаже за украинскими журналистами и политологами в России. Выяснилось, что подозреваемый завербован в агентурный аппарат Службы безопасности Украины (СБУ), поддерживал конфиденциальное сотрудничество под псевдонимом Малыш и имел двойное гражданство Украины и Польши. А в 2019 году задержанный прибыл в Москву, где поступил в один из ведущих вузов страны на факультет политологии для расширения возможностей шпионажа.
- Из-за сбоев при оплате проезда банковскими картами вчера казанский общественный транспорт бесплатно перевез более 30 тысяч пассажиров. В результате перевозчики потеряли доходы на сумму свыше 900 тысяч рублей. Как уточнил председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков, сбои со стороны банка наблюдались в течение 3,5 часа — с 17.30 до 21.00. Пассажиров, у которых не было с собой транспортных карт или наличных денег, перевозили бесплатно.
- Япония вновь расширила санкции против России. Так, новые ограничительные меры введены в отношении 25 частных лиц и 81 компании страны. Например, санкции введены против председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова и родственников российских чиновников и бизнесменов. Кроме того, установлен запрет на экспорт в российское государство предметов роскоши.
- В КНДР опубликовали видео пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17», запущенной накануне. Как полагают японские военные, характеристики данной ракеты значительно превосходят «Хвасон-15», испытанной в 2017 году. Новая ракета провела в воздухе 71 минуту и преодолела расстояние в 1 110 км. А максимальная высота полета превысила 6 тысяч км. По данным Минобороны Японии, если бы КНДР запустила ракету по обычной траектории, она могла бы пролететь 15 тысяч км, то есть достигнуть любой точки на территории США.
- Роспотребнадзор с учетом изменившейся ситуации с распространением коронавируса смягчил ряд санитарных требований в образовательных и социальных учреждениях. Например, разрешается проведение массовых мероприятий на открытом воздухе, также отменено требование о соблюдении социальной дистанции при проведении аттестации. Кроме того, допускаются загрузка летних лагерей до 100% и посещение детских социальных организаций посторонними.
- Казанский баскетбольный клуб УНИКС заключил соглашение с 29-летним американским баскетболистом Джероном Джонсоном. Контракт подписан до конца сезона-2021/22. В этом сезоне спортсмен провел 14 игр в составе саратовского «Автодора» и набрал в чемпионате Единой лиги ВТБ в среднем 15,3 очка, 3,2 подбора, 3,1 передачи за 25,1 минуты игрового времени. А в прошлом сезоне Джонсон помог «Дижону» выйти в финал Кубка Франции.
- Общий объем компенсаций пострадавшим дольщикам казанского ЖК «Поколение» составит 427,8 млн рублей. На выплату компенсаций в скором времени можно будет записаться на официальном сайте Фонда развития территорий. Исполнительный директор Фонда защиты прав дольщиков Татарстана Иван Новиков отметил, что решение о выплате компенсаций позволит в максимально короткие сроки восстановить права обманутых дольщиков проблемного ЖК.
Диана ЖиленковаОбщество Татарстан
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