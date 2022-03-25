Сбер начинает финансировать предприятия АПК по льготной программе Минсельхоза

Сбер начинает принимать заявки по программе льготного кредитования системообразующих предприятий агропромышленного комплекса. Программа реализуется Минсельхозом России в рамках постановления правительства №375 от 16 марта 2022 года. Банк направил первый реестр потенциальных заемщиков по программе в министерство.



По условиям программы, льготные кредиты предоставляются по ставке 10% на срок до 12 месяцев. Максимальная сумма кредита составляет 5 млрд рублей. Срок заключения договора по программе — до 15 декабря 2022 года.

Татьяна Крейтор, управляющий директор, департамент развития корпоративного бизнеса Сбербанка:

«Сбер подписал соглашение с Минсельхозом России и готов начать льготное финансирование системообразующих предприятий АПК. Запуск этой программы — важная и своевременная мера, которая поддержит аграриев в текущих условиях и будет способствовать дальнейшему развитию сельского хозяйства в стране».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»