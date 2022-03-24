Итоги дня: новые санкции, российские выплаты украинским пенсионерам, кандидат в ректоры КФУ
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 24 марта:
- США ввели санкции против Государственной думы России, в том числе в отношении 328 депутатов. Ограничительные меры также затронули главу Сбербанка Германа Грефа и корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Санкции введены и против ее главы Бориса Обносова и связанных с компанией предприятий.
- Тем временем Великобритания ввела санкции против 59 физических лиц и предприятий из России. В санкционный список вошли глава Сбербанка Герман Греф, бывший первый зампредправления банка Лев Хасис и основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков. Также ограничительные меры вводятся в отношении «Газпромбанка», «Россельхозбанка», «Альфа-банка», «СМП-Банка», РЖД, «Совкомфлота», «РусГидро», «Алроса» и РВК.
- По данным Минобороны России, к финансированию биологических лабораторий на Украине причастен инвестиционный фонд Rosemont Seneca под руководством сына американского президента — Хантера Байдена. Как рассказали в ведомстве, прослеживается тесная связь фонда с основными подрядчиками Минобороны США, включая компанию Metabiota, которая, наряду с Black and Veach, является основным поставщиком оборудования для биолабораторий Пентагона по всему миру.
- НАТО решило усилить восточное крыло альянса. Четыре дополнительные многонациональные боевые группы разместят в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Помимо этого, Североатлантический альянс сообщил об усилении поддержки Украины. Речь идет об оказании помощи в защите от химических, ядерных и киберугроз. Также из-за ситуации на Украине еще на один год останется на посту генсек НАТО Йенс Столтенберг.
- Россия начала выплачивать единовременно по 10 тысяч рублей пенсионерам и бюджетникам на освобожденных территориях Украины. Безопасность на пунктах выдачи финансовой помощи обеспечивают представители Росгвардии. Как рассказал врио главы МЧС России Александр Чуприян, первый мобильный пункт начал свою работу накануне. От людей принимают документы и производят выплаты.
- Польская энергетическая компания PGNiG сообщила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки российского газа на рубли. Как рассказал глава компании Павел Маевский, контрагент не может по своему желанию менять способ регулирования оплаты. По его словам, компания будет «реализовывать контракт так, как обязана».
- Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила антимонопольное дело против торговых сетей «Пятерочка» и «Магнит». Причиной стали недопоставки сахара в магазины в Воронежской области. В ходе проверки работы распределительных центров ООО «Агроторг» («Пятерочка») и АО «Тандер» («Магнит») выяснилось, что на складах находилось достаточное количество продукции. Однако в период с 9 по 21 марта в магазинах Воронежской области зафиксировали ее отсутствие.
- Наблюдательный совет Казанского федерального университета (КФУ) рассмотрел кандидатуру бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, Ленара Сафина на должность ректора вуза. Он является выпускником юридического факультета КФУ. Сейчас Сафин находится на посту первого заместителя председателя Комитета по экономической политике Совета Федерации России. А с 1995 по 2008 годы он работал старшим преподавателем, доцентом юридического факультета КГУ.
- Банк России после месячного перерыва возобновил торги на рынке акций Московской биржи. Для операций были доступны 33 самые ликвидные бумаги 30 эмитентов. Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за четыре часа составил 100,22 миллиарда рублей. Много это или мало — в материале «Реального времени».
- Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что доля КАМАЗа на российском рынке тяжелых грузовиков составляет 44%. По его словам, необходимо сделать все для того, чтобы предприятие смогло продолжить работу в новых условиях и выполнить ранее намеченные планы. Минниханов добавил, что в условиях санкций многие производства сталкиваются с трудностями. В первую очередь это касается доступа к зарубежным технологиям, оборудованию и материалам.
- Главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого оштрафовали на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицировали до конца сезона-2021/2022 за «некорректные высказывания» судьям матча казанского клуба с ФК «Ростов». В частности, главный тренер казанского клуба нарушил статьи 15 и 101 регламента Российского футбольного союза (РФС). Решение о дисквалификации затрагивает все профессиональные соревнования под эгидой РФС.
- «Рубин» официально объявил о приостановке контракта с грузинским полузащитником Хвичей Кварацхелии. Как сообщила пресс-служба казанского клуба, сторона Кварацхелии провела консультации с «Рубином», затем была достигнута взаимная договоренность о приостановке трудового соглашения. До принятия решения контракт 21-летнего игрока был рассчитан до лета 2024 года.
- Три столицы России — Москва, Санкт-Петербург и Казань — планируют обеспечивать устойчивость экономического развития. Например, власти столицы Татарстана опубликовали план соответствующих мероприятий. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Российские власти освободили ИТ-компании страны от плановых проверок при осуществлении государственного и муниципального контроля сроком на три года. Как рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, соответствующее постановление уже подписано. Сделано это по поручению президента страны Владимира Путина. Мишустин отметил, что действующий до конца года мораторий на плановые и внеплановые проверки распространяется на все российские компании, а не только на малый и средний бизнес.
- Согласно результатам опроса онлайн-университета Skypro, 27% жителей Казани придерживаются мнения, что у технических специалистов зарплата выше, чем у гуманитариев. Противоположным образом высказались 40% казанцев. 31% опрошенных считают, что гуманитарии зарабатывают в среднем от 30 до 50 тысяч рублей в месяц, а 48% респондентов отмечают, что ежемесячный доход технических специалистов составляет 50—100 тысяч рублей.
- Дочь владельцы сети «Бахетле» Муслимы Латыповой Эльвира Харламова создаст производство мучных замороженных полуфабрикатов «Саэльра» мощностью 540 тонн в месяц. Запуск запланирован в Зеленодольске, объем вложенных средств превысит 520 млн рублей. Из них 250 млн выделит Фонд развития моногородов (группа ВЭБ.РФ) в качестве беспроцентного кредита.
- С сегодняшнего дня платежная система Western Union останавливает проведение денежных переводов в России. Переводы, отправленные из страны в другие государства и не выплаченные получателям до 24 марта, будут доступны в других странах в любое время. Это не затрагивает переводы из России в Белоруссию — их только могут вернуть отправителю.
- Для лечебных учреждений Татарстана у ГУП «Таттехмедфарм» закуплены лекарственные средства на 3,5 млрд рублей. По разным позициям, в медучреждениях запасов хватит на один-три месяца. А по ряду льготных программ запасы рассчитаны на несколько лет. По уже заключенным контрактам властями республики прорабатывается вопрос ускорения поставок.
- В России ограничения на полеты на юг страны продлили до 1 апреля текущего года. Решение распространяется на аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Перевозчикам рекомендовали рассмотреть альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
- В Приволжском районе Казани задержали молодых людей 2002 и 2005 годов рождения, которые подозреваются в нападении на курьера по доставке еды и стрельбе в него из пневматического пистолета. По данным Управления Росгвардии по Татарстану, стрелявший ранил курьера в бровь, также он повредил два стекла витрины банковского учреждения.
- Запущен регулярный международный рейс из Казани в Анталью на самолетах Superjet 100. Сегодня запланировали первый регулярный рейс. В этом месяце авиакомпания Red Wings выполнит еще три рейса, в настоящее время формируется расписание на апрель и последующий летний сезон. Ранее авиакомпания осуществляла полеты за рубеж из столицы Татарстана только по чартерным программам туроператоров.
Диана ЖиленковаОбщество Татарстан
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