Главное к утру: Совбез ООН не принял гуманитарную резолюцию России, подорожание сахара на 13,8%
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 24 марта:
- Совет безопасности ООН не принял проект резолюции России по Украине, которая призывает к прекращению огня для эвакуации мирных граждан, достигнутому на основе переговоров. В числе соавторов резолюции — Белоруссия, КНДР, Сирия. Документ не набрал необходимых девяти голосов за из 15. За него голосовали РФ и Китай. Остальные члены СБ ООН воздержались.
- МИД России передал посольству США в Москве ноту со списком выдворяемых дипсотрудников, объявленных персонами нон грата. Это ответ на высылку Вашингтоном дипломатов постпредства России при ООН в Нью-Йорке, а также российского сотрудника секретариата ООН.
- Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что складские запасы по самым востребованным непродовольственным товарам возвращаются к стандартному уровню. Запасы средств личной гигиены, товаров для детей и бытовой химии варьируются от двух недель до трех месяцев.
- Согласно данным Росстата, за период с 12 по 18 марта в России цены на сахар-песок увеличились на 13,8%. Подорожали соль (+4%), черный чай (+4%), рис (+3,9%), гречка (+ 3,3%). Выросли цены на репчатый лук (+13,65%), помидоры(+8,2%) и бананы (+7,83%), капусту (+6,36%), морковь (+5,55%), свеклу (+5,22%), яблоки (+3,86%).
- Дочь владельцы сети «Бахетле» Муслимы Латыповой Эльвира Харламова создаст производство мучных замороженных полуфабрикатов «Саэльра» в Зеленодольске. Объем вложенных средств превысит 520 млн рублей. 250 млн из них выделит Фонд развития моногородов (группа ВЭБ.РФ) в качестве беспроцентного кредита. Мощность производства в месяц составит 540 тонн, в дальнейшем объемы планируется увеличить втрое.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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