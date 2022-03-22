Apple сообщила об устранении сбоев в работе сервисов
Компания Apple сообщила об устранении сбоев в работе сервисов. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на корпорацию.
Проблемы в работе возникли у 34 сервисов, в том числе «найти iPhone», сервисов облачного хранения и отправки сообщений.
Неполадки возникли сегодня вечером. О сбоях сообщили пользователи из России, США, Германии, Канады, Нидерландов. Чаще всего у них некорректно работал Apple Music.
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