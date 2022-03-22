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Apple сообщила об устранении сбоев в работе сервисов

00:10, 22.03.2022
Apple сообщила об устранении сбоев в работе сервисов
Фото: pixabay.com

Компания Apple сообщила об устранении сбоев в работе сервисов. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на корпорацию.

Проблемы в работе возникли у 34 сервисов, в том числе «найти iPhone», сервисов облачного хранения и отправки сообщений.

Фото: pxhere.com

Неполадки возникли сегодня вечером. О сбоях сообщили пользователи из России, США, Германии, Канады, Нидерландов. Чаще всего у них некорректно работал Apple Music.

Татьяна Леухина
ТехнологииIT

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