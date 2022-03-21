Сегодня в Татарстане ожидается до +4 градусов и сильный ветер

В понедельник, 21 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами пройдет небольшой снег, в том числе мокрый, сообщили в Гидрометцентре РТ.

Синоптики прогнозируют умеренный северо-западный ветер. Утром и днем местами он усилится, порывы будут достигать 15—18 м/с. На дорогах гололедица.

Днем ожидается от -1 до +4 градусов. В Казани воздух прогреется до +1..+5 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от 0 до +3 градусов.

Фото: realnoevremya.ru

О том, что с 20 марта температура будет повышаться, «Реальному времени» рассказывал профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев. По его прогнозу, положительные температуры установятся уже в середине второй половины декады марта.



Татьяна Демина