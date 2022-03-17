Итоги дня: легитимизация Крыма, суд над Лохановым, в Казани остановили создание новых парковок
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 17 марта:
- Президент РФ Владимир Путин предложил продлить действие госпрограммы развития Крыма и Севастополя до 2027 года, а в перспективе — до 2030 года. Он напомнил, что программа реализуется с 2015 и до 2025 года на нее хотят потратить 1,375 триллиона рублей. Половина из запланированной к постройке тысячи объектов уже построена. Также он заявил, что крупным российским компаниям, в том числе банкам, опасавшимся ранее санкций, теперь можно не бояться начинать работать в Крыму. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с 18 марта граждане России и Белоруссии смогут перемещаться в границах Союзного государства без ограничений. Он считает, что свобода передвижения важна для развития торгово-экономических отношений между двумя странами. Ограничения были введены из-за пандемии коронавируса. Также премьер отметил, что укрепление интеграции в Союзном государстве станет лучшим ответом на санкционный прессинг.
- Кроме того, Мишустин сообщил, что правительство РФ одобрило ряд мер по повышению устойчивости экономики в условиях санкций. Одной из таких мер является предоставление льготных кредитов системообразующим предприятиям. Также правительство позволит реструктуризировать долг компаниям и гражданам, у которых есть кредиты с плавающей ставкой. Кроме того, расширяются возможности службы занятости для оказания помощи в трудоустройстве, переобучении и открытии собственного дела. Всего на поддержку занятости в стране будет выделено около 40 миллиардов рублей. Много это или мало — смотрите в материале «Реального времени».
- Министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что меры по поддержке занятости охватят 625 тысяч россиян на общую сумму более 39 миллиардов рублей. По его словам, ситуация меняется постепенно, поэтому принятые меры рассчитаны на широкий круг граждан, которые смогут обратиться за поддержкой. Государство субсидирует компаниям в простое оплату временных работ сотрудникам в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на человека.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что верит в скорое завершение российской военной спецоперации на Украине. Он также выразил мнение, что Россия не проиграет в ходе конфликта на Украине. По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому придется подписать акт о капитуляции, если он не заключит договор с российским лидером Владимиром Путиным.
- Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что на территории Украины создавали компоненты биологического оружия. Лаборатории Министерства обороны Украины в Киеве, Одессе, Львове и Харькове получили от США финансирование в объеме $32 млн. $1,6 млн США вложили в изучение путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей.
- В Казани приостановили создание новых парковочных зон вдоль улично-дорожной сети города. Сейчас в городе на парковках организовали 6 011 мест. Решение о приостановке создания новых стоянок для автомобилей приняли для того, чтобы избежать дополнительной финансовой нагрузки на казанцев.
- Сегодня стало известно, что в ходе специальной операции на Украине погибло три татарстанца — 21-летний уроженец Набережных Челнов Артур Шарафеев, 24-летний уроженец Кукмора лейтенант Айнур Измайлов, уроженец Балтасинского района Ильдар Галиев.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на фоне спецоперации РФ на Украине проявляются предатели, но любой народ всегда сможет отличить их от истинных патриотов и просто выплюнуть. Так он объяснил слова Владимира Путина о «самоочищении» общества. Также он добавил, что контакты российских и украинских переговорщиков продолжатся 17 марта. По его словам, российская делегация готова работать круглосуточно, но аналогичного рвения с украинской стороны пока нет. Подробности — в материале «Реального времени».
- В Татарстане уже к концу этой недели потеплеет. В выходные днем воздух прогреется до +4 градусов, а уже в начале следующей недели ожидается до +7 градусов. В пятницу и субботу, 18—19 марта, установится облачная погода с прояснениями, умеренным северо-западным ветром и гололедицей на дорогах. Ночью 18 марта похолодает до -11... -16 градусов, а при прояснениях — до -19°С, а днем температуры повысятся до 0... -5 градусов. В субботу, 19 марта, ночные температуры опустятся до -9... -14 градусов, а местами — до -18°С, днем ожидается от -3 до +2 градусов. В воскресенье, 20 марта, местами пройдет небольшой снег. Ночью от -5 до -10 градусов. Днем потеплеет до -1... +4 градусов.
- Первый замминистра строительства РТ Алексей Фролов рассказал, что Татарстан ищет аналоги для замены западного строительного оборудования в азиатских странах, регионах России и даже внутри самой республики. Он отметил, что по нацпроекту «Жилье и городская среда» в этом году финансирование было увеличено до 9 миллиардов. Всего в республике ожидается реализовать 67 объектов: из них 11 — абсолютно новые парки и скверы. Сумма финансирования составит 2,66 млрд рублей. Подробности — в материале «Реального времени».
- В Мозырском районе Белоруссии спецслужбы предотвратили теракт, цель которого — российские военнослужащие. Он был направлен против российских военных и техники, которая дислоцируется на территории республики. Отмечается, что Мозырский район граничит с Украиной.
- СК РФ по Татарстану возбудил уголовное дело по факту призывов к массовым беспорядкам на фоне спецоперации. 3 марта в одном из мессенджеров при обсуждении подготовки к предстоящей несогласованной акции в Казани неизвестный разместил призывы к оказанию вооруженного сопротивления представителям власти.
- Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала, что детей-сирот из Донбасса, эвакуированных в Россию, готовы разобрать по семьям. Она отметила, что не всех детей можно усыновить, так как у некоторых в республиках остались родственники, а сохранение семьи в таком вопросе — в приоритете. Но есть дети, которые находились в детских домах длительное время и так и не нашли приемных родителей.
- Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что согласование спорных пунктов в российско-украинских переговорах может занять от нескольких дней до полутора недель. За этот период стороны должны приблизиться к составлению мирного договора. По его словам, после завершения работы над соглашением может состояться встреча главы РФ Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского.
- Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) начала проверку отсутствия сахара на полках магазинов. Ведомство полагает, что отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов связано с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями. В связи с этим проводимая службой проверка затронет не только производителей и торговые сети, но и посредников.
- В Московском райсуде Казани стартовал процесс по делу управляющего отделением Фонда соцстраха в Татарстане Павла Лоханова. По версии обвинения, именно на территории Московского района он в сентябре 2021 года получил 2,4 млн рублей — часть взятки в 4 млн рублей за помощь фирме-поставщику «РСС-Мед». Допрошенный свидетель Фердинат Закиров рассказал, что после задержания Лоханова фонд обжаловал решение Арбитражного суда РТ, которым исковые требования ФСС к данному поставщику были снижены с 14 млн до 100 тысяч рублей. Суд продлил арест экс-управляющему до 24 мая, его супруга после слов судьи упала в обморок. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В работе мессенджера WhatsApp появились сбои. У 65% возникли проблемы с подключением к серверу, у 24% — с отправкой сообщений, еще у 11% — с приложением. О неполадках сообщают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани. В Роскомнадзоре заявили, что работа мессенджера в России не ограничивается, сбои в его работе никак не связаны с блокировкой Facebook и Instagram.
- Руководитель пресс-службы КАМАЗа Олег Афанасьев заявил, что предприятие считает существенной вероятность сокращения производства на 40%. Он отметил, что президент Татарстана Рустам Минниханов во время своего выступления озвучил самый негативный сценарий развития, отметил он. По его словам, в настоящий момент существуют предпосылки к такому сценарию и принимаются все необходимые меры для его недопущения.
- В Татарстане на индустриальной площадке в ОЭЗ «Алабуга» продолжается производство автомобилей Aurus. Согласно заявлению компании, производственные мощности в республике не остановлены, а операционная деятельность компании ведется в необходимом объеме. Отмечается, что идет подготовка завода к серийному производству внедорожника Komendant согласно утвержденному графику. Автомобиль запустят к концу 2022 года. Премьера внедорожника состоится в течение этого года. Точную дату и место объявят позднее.
- Официальный представитель Министерства коммерции Китая Гао Фэн заявил, что страна продолжит регулярное экономическое сотрудничество с Россией, несмотря на ситуацию вокруг Украины. Оно будет проходить на принципах взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды. По словам Гао Фэна, Китай также продолжит сотрудничать и с Украиной по торгово-экономическим вопросам.
Максим КокунинОбщество Татарстан
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