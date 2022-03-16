Главное к утру: инаугурация Казани как молодежной столицы ОИС, выход РФ из Совета Европы
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 16 марта:
- Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич получила официальное уведомление от России о выходе из организации. По ее словам, РФ также сообщила о своем намерении денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека. О принятии решения о выходе России из Совета Европы накануне сообщил вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой. Он отметил, что страна покидает организацию по собственной воле, такой шаг является взвешенным и обдуманным.
- В Макеевке украинские войска применили тактический ракетный комплекс «Точка-У». В результате обстрела пострадали как минимум четыре человека, в том числе ребенок. В частности, в микрорайоне «Солнечный» повреждено остекление близлежащих домов, зарегистрировано возгорание двух магазинов. Также сообщается о падении обломков.
- В Доме приемов Министерства иностранных дел РФ прошла инаугурация Казани в качестве молодежной столицы Организации исламского сотрудничества — 2022. Участие в мероприятии приняли глава МИД РФ Сергей Лавров, президент РТ Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева. В мае в РТ состоятся посвященные юбилейному событию мероприятия.
- Великобритания обновила санкционный список, в который вошли глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, гендиректор группы «Россети» Андрей Рюмин и новый гендиректор «Яндекса» Тигран Худавердян. Кроме того, под ограничительные меры попали президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, бывшая жена главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина Сечина, журналисты Армен Гаспарян, Артем Шейнин и другие.
- Президент США Джо Байден подписал утвержденный Конгрессом бюджет на остаток текущего года. Согласно ему, подразумевается помощь Украине в размере $13,6 млрд. Как отметил американский президент, США намерены расширить военную и гуманитарную помощь украинскому государству благодаря решениям Конгресса США. Американское правительство планирует выделить еще более $186 млн на оказание гуманитарной помощи жителям Украины. Средства направляются в качестве поддержки внутренне перемещенных лиц и свыше 3 млн беженцев с Украины.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым