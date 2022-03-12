Врачам ДРКБ Казани удалось реанимировать девочку с миокардитом после остановки сердца — видео

Фото: Марат Ким

Врачам Детской республиканской клинической больницы Казани удалось реанимировать пятилетнюю девочку с миокардитом после остановки сердца. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В ноябре прошлого года маленькая Эвелина поступила в Нижнекамскую детскую больницу с температурой и болями в животе. Врач обратил особое внимание на пульс ребенка — 200 ударов в минуту и перенаправил ее в ДРКБ. Ее доставили в Казань на реанимобиле. Врачи поставили девочке диагноз — миокардит. Это поражение сердечной мышцы. Оно могло возникнуть после перенесенного коронавируса.

На следующий день Эвелине стало хуже, ее сердце остановилось. Реаниматологи провели ей непрямой массаж сердца. Девочку реанимировали целых два часа. Выяснилось, что головной мозг не пострадал, хотя существует вероятность поражения нервной системы при таких процедурах. Затем девочку направили на трансплантацию желудочка сердца в Москву, где ей благополучно провели операцию.

В феврале врачи ДРКБ прооперировали девочку со сложным врожденным пороком. У нее смешались мочевая и половая системы. Операция длилась пять часов.





Дарья Акимова