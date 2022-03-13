В Татарстане сегодня ожидается небольшой снег и до -10 градусов
В Татарстане 13 марта ожидается переменная облачность, днем местами пройдет небольшой снег, сообщает Гидрометцентр РТ.
Ветер западный, юго-западный слабый. Максимальная температура воздуха днем от -5 до -10 градусов. На дорогах гололедица.
Минимальная температура воздуха утром составит от -17 до -22, при прояснениях ожидается температура до -27 градусов.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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