Главное к утру: Россия вводит запрет на экспорт сахара, Western Union приостановит переводы в РФ
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 11 марта:
- С 24 марта платежная система Western Union приостановит проведение денежных переводов в России и Белоруссии. В компании пояснили, что денежные переводы, которые были отправлены из России в другие государства, и те, что не были выплачены получателям до указанного срока, будут доступны для получателей в других странах в любое время.
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не планирует закрывать свой рынок от иностранных партнеров. По его словам, страна готова сотрудничать со всеми, кто выступит с подобной инициативой. Российский лидер подчеркнул, что особенно это касается партнеров, которые сами этого хотят.
- Россия введет временный запрет на экспорт белого сахара и тростникового сахара-сырца до 31 августа 2022 года. Таможенная подкомиссия уже одобрила соответствующее решение. В Минэкономразвития РФ пояснили, что данная мера распространяется на экспорт в третьи страны. Поставки в ЕАЭС будут зависеть от разрешений, которые выдаются Минсельхозом.
- Казанский «Ак Барс» обыграл омский «Авангард» в ходе пятой игры серии первого раунда Кубка Гагарина. Матч прошел накануне в столице Татарстана и завершился со счетом 4:3. В ходе него среди казанцев отличились Артем Галимов, Дмитрий Кателевский и Кирилл Панюков. Победный гол в дополнительное время забил Стивен Кэмпфер.
- Интерпол не будет исключать Россию из организации из-за ситуации на Украине. Однако предполагается внесение изменений в порядок рассмотрения запросов РФ. В частности, московское бюро Интерпола не сможет напрямую запрашивать страны-участницы. Запросы нужно будет отправлять в Генеральный секретариат для оценки их соответствия правилам международной полицейской организации. В организации пояснили, что исключение какого-либо государства из системы обмена важной информацией позволило бы злоумышленникам совершать преступления и избегать наказания. Это может обернуться ущербом для глобальной безопасности.
Дарья АкимоваОбщество Татарстан
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