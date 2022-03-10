Итоги дня: американские биолаборатории на Украине, встреча Лаврова и Кулебы, повышенный спрос на товары
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 10 марта:
- Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил о том, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения. Документы, имеющиеся в распоряжении у ВС РФ, подтверждают многочисленные случаи передачи биологических образцов граждан Украины за рубеж. Также Минобороны России получило сведения о проекте США в лабораториях на Украине по изучению распространения опасных инфекций мигрирующими птицами. Утром российское военное ведомство сообщило, что, согласно секретным документам, там проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей.
- Правительство определило перечень из более 200 товаров и оборудования, которые временно запрещается вывозить из России. Среди них — технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура. Решение будет действовать до конца 2022 года. Временно вывозить эти товары запрещается во все зарубежные страны, за исключением стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазии и Южной Осетии. Также Кабмин до конца года запретил продавать в недружественные России страны некоторые виды лесоматериалов.
- Президент России Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что спрос на отдельные виды товаров повышается, но нет сомнений, что эти вопросы будут решены. Он подчеркнул, что РФ выполняет все свои обязательства по поставкам энергоресурсов в Европу и другие регионы мира, и призвал Запад не сваливать на Россию вину за рост цен на энергоносители. Правительству Путин поручил выработать дополнительные механизмы обеспечения устойчивости региональных бюджетов, повторить в 2022 году программу детского туристического кешбэка.
- В Татарстане для обеспечения бесперебойной работы хлебопекарных предприятий создали резервный фонд запасов муки. Соответствующее поручение дал президент республики Рустам Минниханов. Также в Татарстане ведется ежедневный мониторинг цен. Продуктов в магазине достаточно, никакого дефицита не возникло, заверила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Турции встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Стороны обсудили гуманитарные коридоры и возможность встречи глав двух государств — Владимира Путина и Владимира Зеленского. Российский дипломат подчеркнул, что Россия не хочет ни на кого нападать, никто не нападал и на Украину. Все подробности встречи — в материале «Реального времени».
- Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой для бизнеса. «Юридические лица — резиденты и индивидуальные предприниматели — резиденты могут получить наличными доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро в пределах 5 тысяч долларов США, и только для оплаты расходов по зарубежным командировкам. В особых случаях по запросу банка к регулятору эта сумма может быть увеличена», — разъяснили в регуляторе.
- Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что, введя санкции против России, Запад начал экономическую войну и пытается создать дефицит товаров в стране. «Всеми способами пытается остановить внешнюю торговлю, экспорт товаров, нанося тем самым ущерб мировой торговле», — заявил он.
- В ходе военной операции на Украине погиб уроженец Чистопольского района РТ — младший сержант Семен Соловьев. Он проходил службу в войсковой части №12676, в 126-й отдельной бригаде береговой охраны в селе Перевальном в Крыму. В последние годы Семен Соловьев жил с семьей в Алуште, с женой воспитывал троих детей. Похороны лейтенанта состоятся в Крыму.
- В Елабуге простятся еще с одним героем, погибшим во время спецоперации, — ветераном боевых действий Элером Эгамбердиевым. Он уроженец Узбекистана, с 2014 года служащий в ВС РФ по контракту. У него остались жена и трое детей. После гибели его семья переедет из Оренбургской области в Елабугу.
- В Казани простились еще с одним погибшим во время спецоперации на Украине — подполковником Ренатом Гайсиным. Он посмертно представлен к ордену Мужества. У него остались жена и двое детей. Гайсин служил Отечеству более 20 лет.
- Сегодня МИД РФ заявил, что Россия больше не будет участвовать в Совете Европы. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отмечал, что выход России из Совета Европы предполагает одновременную денонсацию Устава организации и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ). Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас рассказал, что после завершения всех процедур россияне не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков разъяснил, что выход России из Совета Европы будет подразумевать и выход из всех его институтов.
- Росавиация опровергла заявления начальника управления поддержания летной годности воздушных судов Валерия Кудинова о планах российских авиакомпаний вернуть лизингодателям часть иностранных самолетов. Он утверждал, что авиакомпании сами решат, какие именно самолеты нужно будет вернуть, и добавил, что ситуация с российскими самолетами не скажется на стоимости авиабилетов.
- Колоссальные средства потребуются для продления эксплуатации Международной космической станции (МКС) до 2030 года, в противном случае станция просто «развалится». Такое мнение выразил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. По его словам, работа на МКС в сложившейся геополитической обстановке не является эффективной.
- Профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев рассказал о скором отступлении холодов в Казани. Сейчас город находится под влиянием антициклона. Уже в воскресенье в столице Татарстана потеплеет. Подробнее о том, когда в Татарстан придет настоящая весна, — в материале «Реального времени».
- ЕС достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых санкций против России, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Речь идет о массивных санкциях, которые привели к падению российского рубля на 40%. Он также считает наиболее болезненными ограничительными мерами против РФ те, что касаются запрета на экспорт высоких технологий в промышленном и других секторах экономики.
- В Госдуму внесли законопроект о поддержке строительной отрасли в условиях санкций, вводимых западными странами из-за проведения Россией специальной военной операции на Украине. Кабмин РФ предлагает ускорить предоставление земельных участков под строительство и обеспечить продление действующих договоров аренды, а также ряд других мер. Уполномоченные органы планируется наделить правом устанавливать льготы для арендаторов.
- В Венгрии президентом страны впервые стала женщина. Каталин Новак, ранее занимавшая пост министра по делам семьи, молодежи и международных отношений, получила большинство голосов в Национальном собрании. За нее проголосовали 137 из 199 депутатов. Новак будет занимать пост пять лет.
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о «принудительном изъятии» на Украине объектов собственности России и ее резидентов. Его реализацией займется комитет по вопросам экономического развития. Изъятие осуществляется без какой-либо компенсации стоимости.
- Бывший исполнительный директор «Гранд-Проекта», субподрядчика строительства спортивных арен в Самаре, Саранске и Казани, Руслан Сагитзянов получил 4 года условно по делу о невыплате зарплаты, налогов и платежей во внебюджетные фонды на 492 млн рублей. В качестве дополнительного наказания его на 2 года лишили права выполнять организационные и распорядительные функции в коммерческих организациях.
- Депутаты Госдумы предложили освободить многодетные семьи от оплаты коммунальных услуг путем выплаты субсидий. Для этого, по оценкам экспертов, потребуется около 60 миллиардов рублей из федерального бюджета. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- Спикер Государственной думы Вячеслав Володин назвал недопустимым искусственное повышение цен на продукцию, производимую в России, якобы в связи с санкциями. Он обратил внимание, что в ряде регионов почти вдвое выросли цены на продукты питания, в том числе на детское питание, а также на подгузники и лекарства.
- Федеральная антимонопольная служба России одобрила новый подход к экономическому анализу практик ценообразования на российские товары. Теперь приоритет будет отдаваться балансу спроса и предложения на внутреннем рынке, а не ценам на мировом рынке. Подробности — в материале «Реального времени».
- В Татарстане 33-летнего старшего следователя и 38-летнего старшего оперуполномоченного ОМВД России по Лениногорскому району обвиняют в превышении должностных полномочий, служебном подлоге, подстрекательстве к привлечению заведомо невиновного к уголовной ответственности, привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности и фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности. По версии следствия, в 2019 году в уголовном деле подозреваемого в краже мобильника незаконно появился дополнительный эпизод — мужчине предложили в обмен на доставку наркотиков, сигарет и спиртного признаться в совершении покушения на мошенничество, которое числилось нераскрытым с 2017 года, обещали, что дело будет прекращено за сроком давности. Судимый фигурант на условия согласился, в итоге вместо банковской карты неустановленного преступника в материалах уголовного дела появился номер счета именно этого подозреваемого. Однако в суде тот отказался от явки с повинной, и проверка подтвердила — доказательство сфабриковано.
- С 14 марта в Казани закроют проезд по транспортному кольцу при движении со стороны Горьковского шоссе в сторону улицы Восстания. Это связано с выносом инженерных сетей из зоны реконструкции Горьковского шоссе. Ограничение продлится до июня следующего года. В связи с ограничением движения автобусы №22 и №46 будут курсировать от Горьковского шоссе по улице Болотникова с разворотом на улицу Фрунзе в районе улицы Кулахметова.
- Музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров сообщил о временном прекращении сотрудничества с телеканалом RTVI, где он занимает должность генерального продюсера. «В контексте происходящих событий мое мнение во многом может не совпадать с редакционной политикой RTVI. Не желая каким-либо образом, даже косвенным, влиять на образ и информационную политику RTVI, я принял решение временно прекратить сотрудничество с каналом», — объяснил он.
Татьяна ЛеухинаОбществоВластьПроисшествияЭкономикаБюджетБанки Татарстан
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