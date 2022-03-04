Главное к утру: понижение кредитного рейтинга России до «CCC-», подорожание продуктов в Татарстане
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 4 марта:
- Международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с «ВВ+» до «CCC-». Долгосрочный рейтинг в национальной валюте также понизился с «BBB-» до «ССС-». Обе оценки помещены в список CreditWatch (рейтинг на пересмотре) с негативным прогнозом. Рейтинги «CCC+», «CCC», и «CCC-» означают, что у страны есть трудности с платежеспособностью. А возможность выплаты долгов зависит от благоприятной экономической конъюнктуры. «ВВ+» и «BBB-» подразумевают хорошую платежеспособность, однако неблагоприятные экономические условия могут ее ухудшить.
- Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила российских спортсменов от соревнований. Подобное решение было принято из-за ситуации на Украине. Оно касается международных и континентальных соревнований. Также федерация запретила проводить мероприятия под ее эгидой на территории России.
- В Татарстане за неделю с 18 по 25 февраля зафиксировали рост цен на некоторые категории продуктов питания. Выросла стоимость помидоров на 2,56%, свеклы — на 2,03%, огурцов — 1,77%, моркови — на 1,44%. Подорожали также мясные консервы для детского питания на 2,44%, сахар — на 0,95%, творог — на 0,83%, шоколадные конфеты — на 0,76% и хлеб — на 0,62%. На сливочное и подсолнечное масло возросли цены на 0,65% и 0,36% соответственно. При этом опустились цены на вареную колбасу, свинину, сметану, мороженую рыбу и куриные яйца.
- Второй раунд переговоров между Украиной и Россией завершился. Стороны подробно обсудили гуманитарные и военные вопросы, а также вопрос будущего политического урегулирования. Достигнутые на переговорах с украинской делегацией соглашения названы существенным прогрессом. Глава украинской делегации и советник руководителя офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что третий раунд переговоров между РФ и Украиной состоится в начале следующей недели.
- США вводят санкции против пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, 19 российских бизнесменов и 47 связанных с ними лиц. В частности, введены санкции против Евгения Пригожина, Игоря Шувалова, Сергея Чемезова, Алишера Усманова, Николая Токарева, Аркадия и Бориса Ротенбергов. Кроме того, против бизнесменов вводятся визовые ограничения. Ограничительные меры коснутся семи российских организаций и 26 связанных с ними лиц из России и с Украины за распространение дезинформации.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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