Итоги дня: гибель на Украине солдата из Татарстана, ограничение наценки на продукты, речь Лаврова
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 1 марта.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал заявление на конференции по разоружению. В том числе он заявил, что давно пора вернуть американское ядерное оружие из Европы домой: «Для нас неприемлемо, что вразрез с основополагающими положениями Договора о нераспространении ядерного оружия на территории ряда европейских стран по-прежнему находится ядерное оружие Соединенных Штатов. Сохраняется порочная практика совместных ядерных миссий с участием неядерных стран НАТО. В рамках таких миссий отрабатывается применение ядерного оружия по России. Давно пора вернуть американское ядерное оружие домой, а связанную с ним инфраструктуру в Европе — полностью ликвидировать. Мы исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана». «Реальное время» приводит заявление Лаврова полностью.
- Военная спецоперация на Украине, которую проводят силы Донецкой и Луганской народных республик вместе с Вооруженными силами России, проходит с опережением графика, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Также Пушилин призвал гражданское население ДНР оставаться дома: «Мы не знаем, как будут вести себя националисты».
- Правительство России запустило работу информационного ресурса «Объясняем.рф». Он создан на фоне появления большого количества публикаций недостоверной информации и слухов на тему ситуации на Украине. Отметим, что сразу после запуска портал был недоступен.
- За антироссийскими фейками по поводу военной операции на Украине стоят натовские спецслужбы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова: «Это колоссальное противостояние, которое, безусловно, руководствуется и дирижируется из Брюсселя. Это, безусловно, инфраструктура НАТО, которая задействована».
- Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что вводятся временные ограничения на выход зарубежного бизнеса из российских активов. Также премьер-министр добавил, что Россия по-прежнему рассматривает иностранный бизнес как потенциальных партнеров. Кроме того, Мишустин сообщил, что возглавит оперативный штаб по противодействию санкциям. Его заместителями станут первый вице-премьер России Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Также правительство решило выделить 1 трлн рублей из Фонда национального благосостояния на покупку акций российских компаний в условиях санкций. О том, много это или мало, читайте в материале «Реального времени».
- Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов отмечает юбилей — 65 лет. «Реальное время» опубликовало тест, в котором можно проверить, насколько хорошо вы знаете биографию татарстанского лидера.
- Российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Он заявил, что армия не оккупирует украинскую территорию и принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей, поскольку защита России от военной угрозы со стороны Запада — главная задача специальной операции на Украине.
- Ретейлеры «Ашан», «Магнит» и «О’Кей» ограничат наценку на социально значимые продукты из четырех категорий — молочной продукции, хлебобулочных изделий и сахара, а еще овощей из «борщевого набора», сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Конкретные позиции в каждой категории ретейлеры определят самостоятельно. В ФАС отметили, что эти товары должны быть российского производства, наиболее востребованы по объемам продаж и представлены в магазинах в достаточном количестве. Продукты с ограниченной наценкой должны выделяться особыми ценниками.
- Центробанк сообщил, что россияне стали получать много звонков от мошенников. Они требуют срочно снять деньги со счетов в связи с возможным отключением от SWIFT из-за проведения спецоперации России на Украине. В ЦБ отметили — средства россиян на счетах в банках сохранены и всегда будут доступны. И отключение некоторых банков от SWIFT на это никак не повлияет. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Система ПВО сбила в районе военного аэродрома в Таганроге ракету «Точка-У», выпущенную Вооруженными силами Украины. Осколки упали на аэродром. Жертв и разрушений нет, пишет ТАСС.
- С сегодняшнего дня заблокирован выход подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) к Азовскому морю. Как заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков, передовые отряды Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) вышли к административной границе Донецкой области. Затем они соединились с воинскими частями Вооруженных сил РФ, под чьим контролем оказались украинские районы вдоль побережья Азовского моря.
- Также Минобороны России намерено пресечь информационные атаки против страны — путем нанесения ударов высокоточным оружием по технологическим объектам Службы безопасности Украины (СБУ) и 72-го главного центра психологических спецопераций в Киеве.
- Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с гибелью уроженца Татарстана, сержанта гвардии Ильнура Сибгатуллина, погибшего во время военной спецоперации на Украине. Прощание с ним состоится завтра в Нижнекамске. Торжественный митинг пройдет на площади Монумента Победы, после чего прощающиеся проедут к Аллее героев на мусульманском кладбище.
- Российские банки, попавшие под «блокирующие» санкции, введенные из-за ситуации вокруг Украины, больше не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard. Ранее выданные карты банков продолжат работу внутри России. Карты «Мир» по-прежнему смогут выпускать.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о первых потерях среди чеченских уроженцев в ходе операции на Украине. По его словам, двое погибли, а шесть человек получили ранения разной степени тяжести. Он добавил, что эти люди сделали выбор и отдали жизнь за безопасность двух стран.
- Министерство обороны России продемонстрировало работу армейской авиации Воздушно-космических сил РФ в ходе спецоперации на Украине. На кадрах видно, как вертолет доставляет на место военных с оружием в разное время суток.
- Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о переносе чемпионата мира 2022 года из России — соревнования должны были пройти летом в Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерово и Красноярске. Еще FIVB отстранила российские и белорусские сборные, клубы, а также официальные лица от участия в международных мероприятиях. Запрет распространяется на все соревнования, проводимые под эгидой FIVB, в том числе пляжный и снежный волейбол.
- Фигурантом уголовного дела на 190 млн рублей стал сегодня 58-летний директор агрофирмы «Верхний Услон». Следком по РТ заподозрил его в уклонении от уплаты НДС и налога на прибыль на указанную сумму. По версии следствия, в 2016—2019 годах подозреваемый внес в налоговые декларации и иные документы заведомо ложные сведений о фиктивных взаимоотношениях с 51 контрагентом.
- В Татарстане в 2022 году по республиканской программе «Наш двор» запланировано благоустройство 1 200 дворовых территорий. Работы пройдут в Казани, Набережных Челнах, а также в районах республики. В этом году программа охватит 289 309 человек, проживающих в 124 167 квартирах. Общая площадь благоустроенной территории по итогу работ должна составить более 8,2 миллиона кв. метров. Бюджет программы — 9 миллиардов рублей.
- Росавиация сообщила, что в настоящее время прорабатывается организация гуманитарных рейсов из стран, где остается наибольшее количество жителей России. Осуществление таких перелетов будет возможно при условии принятия положительных решений авиавластей стран Евросоюза. Также Росавиация посоветовала оставшимся за границей россиянам самим рассмотреть маршруты для возвращения.
- Ряд компаний, которые занимаются производством фильмов, решили временно остановить прокат своих картин в кинотеатрах России в связи с военной спецоперацией. Приостановлен и выход в российских кинотеатрах фильма «Бэтмен». Картина должна была выйти уже завтра. Как сообщили «Реальному времени» в казанском кинотеатре «Синема 5», расположенном на проспекте Ямашева в ТРК «Парк Хаус», продажа билетов на фильм временно остановлена.
- Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» официально представил новый логотип. Он выполнен в традиционных для клуба цветах — зеленом, белом и красном. Также добавлен серый оттенок, соответствующий природному окрасу снежных барсов. Команда перейдет на обновленный образ в сезоне 22/23. В нынешнем визуальном стиле казанцы доиграют плей-офф этого сезона.
- Роспотребнадзор утвердил новые эпидемиологические рекомендации, в которых не содержится требований по соблюдению социальной дистанции и ограниченной заполняемости залов. Соответствующие эпидрекомендации утверждены в связи со снижением заболеваемости коронавирусом. В качестве обязательных для соблюдения эпидемиологических мер остаются масочный режим и усиленная дезинфекция.
- МВД России выявило в даркнете объявления с заказами терактов против страны. Оперативники нашли на площадке «Гидра», соцсетях и мессенджерах предложения, обращенные к пользователям, совершать преступления за денежное вознаграждение. Объявления распространяют кол-центры Украины, ранее промышлявшие телефонным мошенничеством, жертвами которых становились россияне.
- Следующий раунд российско-украинских переговоров должен состояться завтра, 2 марта, как об этом изначально условились стороны. Об этом заявил ТАСС российский источник.
- Прокуратура Казани выявила нарушения трудового законодательства в МКУ «Комитет по делам детей и молодежи». Руководство комитета не представило в службу занятости информацию о наличии пяти вакантных должностей. Часть работников организации не была ознакомлена с приказами о предоставлении отпусков и переводе на другую должность. По результатам проверки в адрес председателя комитета внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. На прошлой неделе глава Комитета по делам детей и молодежи Казани Минтимер Нугманов уволился со своей должности.
- МИД Японии объявил о введении санкций против президента России Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу. Их активы будут заморожены, если таковые выявят в Японии.
Также под ограничения подпадают заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, начальник генштаба ВС Валерий Герасимов и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
- Сегодня в Казани, рядом с аэропортом, состоялось открытие нового многофункционального гостиничного комплекса. Комплекс расположен также недалеко от казанского аэропорта и выставочного комплекса «Казань Экспо». Его строительство началось в феврале 2019 года. В здании — девять этажей, здесь находятся номера различных категорий, такие как студии, номера полулюкс и люкс, апартаменты, президентский люкс и стандартные номера для гостей с ограниченными возможностями. Всего в отеле могут разместиться до 500 гостей.
- В колониях и СИЗО Татарстана возобновили прием передач для осужденных, подозреваемых и обвиняемых. Антиковидный запрет на передачи действовал больше года — с ноября 2020-го.
- Международный союз конькобежцев (ISU) запретил российским и белорусским спортсменам участие в соревнованиях под своей эгидой. Запрет коснется соревнований по конькобежному спорту, шорт-треку и фигурному катанию.
- Корпорация Mastercard объявила о блокировке доступа нескольких финансовых институтов к своей платежной системе. Причиной стали антироссийские санкции, введенные из-за ситуации вокруг Украины. Как сообщил глава корпорации Майкл Мибах, Mastercard в ближайшие дни продолжит взаимодействовать с регуляторами, чтобы полноценно выполнять свои обязательства.
- В Минцифре Татарстана рассказали, что делается для предотвращения DDoS-атак. «Мы сегодня сделали и делаем все для безопасности, чтобы у нас никаких отключений, никаких сбоев не произошло. Мы сегодня работаем в усиленном режиме, чтобы никакие DDos-атаки на наши базы данных, на наш центр обработки данных, где у нас вся информация хранится в государственных информационных системах, не прошли, чтобы мы оперативно могли выявлять любые атаки и устранять», — рассказал первый замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Илья Начвин. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии закладки первого камня в фундамент нового перинатального центра в Казани. Медучреждение будет располагаться на базе родильного дома городской клинической больницы №7. Перинатальный центр рассчитан на 160 коек. Ежегодно здесь будут принимать до 8 тыс. родов. Помощь будет оказываться беременным из Казани и из близлежащих районов республики.
Дарья ПинегинаОбщество Татарстан
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