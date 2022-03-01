Главное к утру: российско-украинские переговоры, FIFA и UEFA отстранили сборные и клубы РФ от всех турниров
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 1 марта:
- Накануне в Белоруссии завершились переговоры российской и украинской делегаций. Они длились около пяти часов. Как сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, делегации подробно прошлись по всем пунктам повестки, нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции, и договорились продолжить переговорный процесс. Следующая встреча пройдет уже в ближайшие дни, она состоится на польско-белорусской границе.
- В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорах с Россией «пока нет результата», который хотела бы получить украинская сторона. По его словам, на встрече РФ озвучила свои позиции, Украина выдвинула встречные пункты для завершения боевых действий. Киев получил «некоторые сигналы».
- Евросоюз ввел санкции против пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и главы Минстроя России Ирека Файзуллина. Также ограничительные меры коснулись вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, главы Минтранса России Виталия Савельева, первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака. Кроме того, санкции ввели против журналистов Аркадия Мамонтова, Романа Бабаяна, Ольги Скабеевой, Антона Красовского.
- Япония ввела санкции против президента России Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу. Также под ограничения попадают заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, начальник генштаба ВС Валерий Герасимов и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
- Совет баскетбольной Евролиги приостановил участие российских команд в турнире на неопределенный срок. Там выступают три клуба: казанский УНИКС, московский ЦСКА и петербургский «Зенит». Также при неблагоприятном развитии ситуации на Украине все матчи регулярного чемпионата с участием команд РФ могут аннулировать для корректировки турнирной таблицы.
- Тем временем Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях. Так, сборная РФ должна была в марте в Москве сыграть с командой Польши в полуфинале стыкового турнира за выход в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре. Женская сборная должна была принять участие в чемпионате Европы, который состоится с 6 по 31 июля в Англии.
- Совет Международной федерации хоккея (IIHF) отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок. Сборные России и Белоруссии не будут выступать на чемпионате мира в Финляндии, юниорском и молодежном первенствах мира, а также женском чемпионате мира.
- Петербургский «Зенит» обыграл казанский «Рубин» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч, прошедший в Петербурге, завершился со счетом 3:2. В составе «Рубина» дубль сделал Виталий Лисакович (61-я и 67-я минуты).
Диана ЖиленковаОбщество Татарстан
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