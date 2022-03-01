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В первый день весны в Татарстане ожидается туман и до +1 градуса

05:26, 01.03.2022
В первый день весны в Татарстане ожидается туман и до +1 градуса
Фото: tatarmeteo.ru

Во вторник, 1 марта, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков. Местами туман.

Ветер северо-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит -4..+1 градус. В Казани ожидается от 0 до -2 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от 0 до -4 градусов.

Общество Татарстан

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