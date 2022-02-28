Итоги дня: переговоры России и Украины, повышение ключевой ставки до 20%, Путин ввел новые антисанкции
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 28 февраля.
- Банк России принял решение о поднятии ключевой ставки до 20%. Сообщается, что это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность, а также защитить сбережения граждан от обесценения. Дальнейшие решения по ключевой ставке ЦБ будет принимать исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков. Минфин заявил, что с сегодняшнего дня обязывает экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить сохранение всех кредитных ставок в договорах, которые были заключены до ее увеличения. По его словам, поручение дано на совещании по экономическим вопросам. Ставка поднялась в два раза — с 9,5% сразу до 20% годовых. Много это или мало — смотрите в материале «Реального времени».
- Путин подписал указ «о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций». Документом с 1 марта запрещается осуществление валютных операций, связанных с предоставлением резидентами в пользу нерезидентов иностранной валюты по договорам займа. Начиная с сегодняшнего дня резидентам — участникам внешнеэкономической деятельности поручено осуществлять обязательную продажу валюты в размере 80% суммы, зачисленной на их счета в банках по внешнеторговым контрактам, заключенным с нерезидентами и предусматривающим передачу им товаров и т.д.
- Сегодня начались переговоры делегаций России и Украины в Гомельской области. Украинская делегация прибыла к месту переговоров сегодня. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщал, что переговоры России с Украиной ожидаются в 12 часов, а офис Зеленского заявил, что ключевой вопрос переговоров с Россией — немедленное прекращение огня и вывод войск с Украины. На данный момент идет третий раунд российско-украинских переговоров в Белоруссии, предполагается, что он будет финальным.
- Владимир Путин сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что урегулирование ситуации на Украине возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, включая: признание российского суверенитета над Крымом, демилитаризацию и денацификацию украинского государства, обеспечение нейтрального статуса Украины.
- Министр обороны Сергей Шойгу доложил, что в соответствии с приказом президента России Владимира Путина дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом. Путин в воскресенье приказал Минобороны перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.
По словам президента, западные страны предпринимают недружественные действия в отношении России.
- В Минобороны России сообщили, что российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины. По данным министерства, поражены 1 114 объектов военной инфраструктуры страны, в том числе 31 пункт управления и узел связи, уничтожены 314 танков и других боевых бронемашин, 57 реактивных систем залпового огня, 121 орудие полевой артиллерии и минометов. За сутки уничтожены восемь боевых машин «Бук М-1», станции наведения ЗРК С-300 и «Бук М-1», три радиотехнические позиции со станциями П-14, четыре боевых самолета на земле и один боевой самолет сбит в воздухе. Также силы РФ взяли под контроль Бердянск и Энергодар, полностью охраняют и контролируют территорию вокруг Запорожской АЭС.
- Кроме того, в Минобороны РФ заявили, что Россия не начинала военные действия, она их завершает. В ведомстве добавили, что в спецоперации на Украине принимают участие только офицеры и контрактники. В сообщении говорится, что было необходимо положить конец бесконечным угрозам со стороны киевского режима в адрес России и это будет сделано.
- Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что в столице Татарстана подготовлено 350 мест для размещения беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, если потребуется, Казань готова принять вынужденных переселенцев из Донбасса. В санатории «Ливадия» для них предоставлено 200 мест, еще 150 — в отеле «Кварт». Руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин сообщил, что в Нижнекамске пока точно не определили площадки для возможного размещения беженцев из ДНР и ЛНР. Однако власти города предложили несколько площадок, которые задействуют в случае необходимости.
- США официально «полностью заблокировали» Российский фонд прямых инвестиций и его гендиректора Кирилла Дмитриева. Новые ограничения со стороны США касаются запрета американским гражданам и юридическим лицам проводить операции с Банком России, Фондом национального благосостояния и Министерством финансов РФ. Что касается Центробанка и ФНБ, то в Белом доме пояснили, что новые санкции лишают их доступа к активам в США или номинированным в долларах.
- У президента России Владимира Путина, вице-премьера Дмитрия Чернышенко и заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака изымают золотые Олимпийские ордена. Такое решение принял Международный олимпийский комитет (МОК). Как пояснили в МОК, решение принято на основе «исключительных обстоятельств ситуации», а также серьезных нарушений олимпийского перемирия российскими властями и др.
- Россия закрывает воздушное пространство для 27 государств, среди которых Германия, Испания, Италия, Франция и др. Кроме того, РФ ограничивает полеты авиакомпаний 36 стран. Среди них — Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония.
- В Татарстане ночью во вторник, 1 марта, похолодает до -2... -7°С, а при прояснениях — до -12 градусов, в среду и четверг, 2 и 3 марта, в республике температура опустится до -6... -12°С, местами до -16°С. Днем ожидается от -5 до +1 градуса. 4 марта местами пройдет небольшой снег. Ночью похолодает до -4 до -9 градусов, а днем температуры воздуха составят от -4 до +1°С. В субботу, 5 марта, погода существенно ухудшится — синоптики прогнозируют снег, в том числе мокрый, местами метели и сильный ветер. Ночные температуры составят -3... -8°С. Днем ожидается от 0 до -5 градусов.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что за 2021 год в республике добыли 34,5 млн тонн нефти, что на 5,8% больше, чем в 2020 году. 27,4 млн тонн добытой нефти приходится на компанию «Татнефть», остальные 7,1 млн тонн — на малые нефтяные компании, которые внесли в бюджеты всех уровней 154 млрд рублей. В целом по стране добыто 524 млн тонн нефти, что на 2,2% больше, чем в 2020 году.
- Сегодня в несколько школ Казани поступили очередные сообщения о минировании. Угрозы поступили в школы №42, 40, 21, 68 и 136. Директора действуют в соответствии с инструкцией и проводят эвакуацию учебных заведений, чтобы проверить здания и быть уверенными в безопасности детей.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение санкций против Владимира Путина недальновидно и абсурдно. По его словам, Путин индифферентно относится к персональным санкциям, у него нет активов за рубежом. Песков добавил, что президент РФ в курсе рисков, связанных с санкциями против Центробанка. На вопрос, будет ли РФ вводить ответные персональные санкции против западных лидеров, пресс-секретарь российского лидера ушел от прямого ответа.
- Владимир Путин провел экономическое совещание, на котором он обсудил санкции, назвав западное сообщество «империей лжи». На нем глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, как будет действовать регулятор в условиях санкций со стороны Запада из-за спецоперации РФ на Украине. По ее словам, Центробанк подойдет к своим решениям нестандартно. Все российские банки продолжат выполнять обязательства перед клиентами. Все деньги на банковских счетах доступны. Касательно слухов о том, что Россию могут отключить от SWIFT, она заявила, что отечественная система передачи финансовых сообщений сможет заменить ее. На сегодняшний день карты международных платежных систем продолжают работать внутри России.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что правительство в ближайшее время представит план поддержки экономики. По его словам, шаги, предпринимаемые Западом, ожидаемы и Россия давно не питала на этот счет иллюзий. Мишустин отметил важность оперативного реагирования на изменения. В условиях санкций правительство облегчит налоговый режим для компаний, занимающихся научными технологическими разработками.
- С сегодняшнего дня Центральный банк России устанавливает временный запрет для брокеров на исполнение сделок. В частности, речь идет о продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов РФ. Ранее Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ РФ. В том числе запрет устанавливается на операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ РФ.
- Также ЦБ окажет поддержку кредитным организациям для того, чтобы обеспечить их устойчивость в условиях ограничений, введенных странами Запада. Так, с сегодняшнего дня распускается накопленный макропруденциальный буфер капитала по необеспеченным потребительским кредитам и ипотечным кредитам в рублях и иностранной валюте. По состоянию на 1 февраля текущего года этот показатель составляет 733 млрд рублей. Срок действия такой меры бессрочный.
- В Татарстане до 16 марта возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала из-за солнечной интерференции. Во время нее сигнал спутника смешивается с солнечным излучением, создавая помехи. Так, во всех населенных пунктах республики в период с 11.57 до 13.05 возможны перебои в работе телевидения и радиостанций продолжительностью до 5 минут. Кроме того, для проведения профилактических работ 1 марта телерадиовещание будет отключено в Абсалямово (09.00 — 15.00) и 3 марта в Бугульме (09.00 — 15.00).
- Власти РТ перенесли дату проведения Татарстанского международного форума по энергетике и энергоресурсоэффективности — 2022. В этом году форум пройдет с 19 по 21 апреля. Изначально ТЭФ-2022 планировался на 13—15 апреля.
Форум является крупнейшим международным событием в области энергетики, энергоэффективности и ресурсосбережения в Приволжском федеральном округе. В его рамках состоится XXII Международная специализированная выставка «Энергетика. Ресурсосбережение — 2022» и заседание правительства Татарстана.
- В Набережных Челнах не отменят массовые мероприятия к 8 Марта, несмотря на их запрет в Татарстане от 27 февраля, об этом в Instagram сообщила глава информационного управления исполкома города Римма Мухаметзянова. При их проведении будут в обязательном порядке сохраняться все антиковидные требования по заполняемости, рассадке, использование СИЗ, сообщил мэр города Наиль Магдеев на аппаратном совещании.
- По итогам четвертого квартала 2021 года в России уровень безработицы составил 4,3%. Татарстан оказался в числе регионов, где были зарегистрированы наиболее низкие показатели. Так, в республике уровень безработицы составил менее 2,5%. Подобные показатели наблюдаются в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а также в Москве и Югре. Самый низкий уровень безработицы в Санкт-Петербурге — 1,5%.
- Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о приостановке всеобщей мобилизации в республике. По его словам, мобилизация приостанавливается, потому что уже заполнено необходимое количество тех направлений, на которые и была нацелена кампания. Также он рассказал, что сегодня попал под обстрел в селе Павлополе, расположенном к северо-востоку от Мариуполя. В результате происшествия глава ДНР не пострадал.
- В столице Татарстана наблюдается превышение предельно допустимой концентрации диоксида азота в воздухе. Его зафиксировал пункт наблюдения, расположенный на улице Декабристов. По данным Гидрометцентра РТ, концентрация диоксида азота составляет 0,387 мг/кубометр. Предельно допустимой концентрацией является 0,2 мг/кубометр.
- Председателем Комитета по транспорту Казани стал Амир Сафин. Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии объявил мэр города Ильсур Метшин. Сафин четыре года работал в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана. Затем еще восемь лет он занимал должность заместителя гендиректора МУП «Метроэлектротранс». До этого главой Комитета по транспорту Казани был Айдар Абдулхаков, которого в мае 2021 года назначили директором МУП «Метроэлектротранс».
- В Татарстане стартовал конкурс на разработку эскизного проекта будущего арт-объекта по программе «Казань — молодежная столица ОИС». К участию в конкурсе приглашаются дизайнеры, художники и скульпторы — заявки принимаются от творческих групп в возрасте от 18 до 35 лет. На разработку концепции дается три недели. В конце марта пройдет общественное голосование. Заявочная кампания продлится до 9 марта 2022 года.
- Казань начала готовиться к паводкам из-за снега на улицах. В Вахитовском и Приволжском районах в зоне подтопления могут оказаться 600 домов, в том числе в Борисково, Ометьево, Салмачах, Старых Горках. В Московском и Кировском районах в зоне подтопления могут оказаться восемь участков, в том числе улица Старо-Аракчинская, Ягодная слобода, часть домов на улице Залесной, Красные Горки. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В Татарстане до конца 2022 года продлевают программу субсидирования затрат для предприятий из сферы общественного питания, связанных с оплатой услуг по доставке еды. Такая программа появилась летом 2020 года в рамках мер поддержки бизнеса в период распространения пандемии COVID-19. За два года власти республики поддержали более 200 предпринимателей из сферы общепита, предоставив поддержку в размере 76 млн рублей.
- В понедельник в работе российских сайтов СМИ наблюдаются сбои, сообщается о серии хакерских атак. Неполадки в работе, в частности, наблюдаются в работе сайтов «РИА Новости», ТАСС, «Коммерсант», РБК, «Известия». Главный редактор «Коммерсанта» подтвердил «РИА Новости», что сайт издания взломан. В пресс-службе «Известий» тоже подтвердили взлом сайта. Сейчас проблемой занимаются специалисты.
- Российский теннисист Даниил Медведев официально стал первой ракеткой мира. Обновленная версия рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) опубликована сегодня. До него эту позицию занимал сербский теннисист Новак Джокович. Сейчас он располагается на второй строчке рейтинга.
- В Международной федерации хоккея (IIHF) опровергли информацию об исключении федераций хоккея России и Белоруссии. Как рассказал президент IIHF Люк Тадиф, такого решения на данный момент нет. По его словам, заседание совета федерации стартует в 18.00 по центральноевропейскому времени.
- Итальянский баскетболист казанского УНИКСа Марко Списсу хочет уехать из Казани в целях безопасности. Разрыв контракта пока не обсуждается. Сегодня стало известно, что МИД Италии рекомендовал своим гражданам покинуть Россию, а тем, кто планировал поездку, отменить ее. В сообщении говорится, что это связано с закрытием авиасообщения между РФ и ЕС.
- Попавший в санкционный список Евросоюза КАМАЗ согласовал с российскими властями план дальнейших действий. Как сообщил гендиректор предприятия Сергей Когогин, обязательства перед поставщиками будут выполняться. По его словам, в истории компании уже случались испытания и сейчас руководство компании знает, что делать, как сохранить производство и поддержать трудовой коллектив. Глава предприятия добавил, что в последние годы руководство компании работало над тем, чтобы устранить или максимально отдалить угрозу введения ограничений.
- Выработка электроэнергии в России в 2021 году составила 1131,2 млрд кВт•ч, что на 6,3% больше, чем в прошлый период. Тенденция роста прослеживается и в энергосистеме Татарстана. Как нам сообщили в АО «ТГК-16», выработка электроэнергии станций, входящих в состав компании, за 2021 год составила 9,074 млрд кВт•ч, что больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 9,6%. Увеличение связано с ростом отпуска тепловой энергии относительно прошлого отопительного периода на 3,6%.
- Управляющий директор по направлению «Развитие и инновации» ООО «СИБУР» Дарья Борисова заявила, что компания рассматривает возможность строительства на мощностях ПАО «Нижнекамскнефтехим» установки термолиза для вторичной переработки пластика, и предлагает запустить совместный проект по подготовке сортировочной инфраструктуры по выделению необходимой фракции. Президент РТ Рустам Минниханов поддержал инициативу, но призвал «подсчитать экономику» и попросить федеральные субсидии.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов провел заседание совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга». На нем коммерческий директор ООО «Модуль» Владимир Гай анонсировал открытие водного сообщения со Свияжского мультимодального комплекса, которое свяжет Татарстан с основными портами России. Также перевозчик контейнерных грузов сообщил о начале проектирования терминально-логистического комплекса. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко заявил, что строительство трассы М-12 Москва — Казань может подорожать на фоне изменений валютного курса после того, как США и Евросоюз ввели санкции. По его словам, подорожание стоимости будет незначительным. Стройка начиналась с зарубежных поставок, когда курс доллара был в районе 70 рублей. Однако для 70% стройки используются российские материалы: пески, щебни, металл, цемент и бетон.
- В мэрии Казани сообщили, что за время масштабной реконструкции школьных пищеблоков города с 2019 года в 113 школах города появились залы с индивидуальным дизайном и модернизированным оборудованием. Количество посадочных мест увеличили почти на 6,5 тысячи благодаря реконструкции и открытию новых школ. К началу учебного года провели ремонт и обновили мебель в 43 школьных столовых. Для них закупили 18 холодильных камер и 41 посудомоечную машину, 37 пароконвектоматов и 37 плит, купили новую посуду и элементы декора для обеденных залов. Еще в 34 школах дополнительно заменили мебель. В 2022 году планируется реконструировать столовые еще в 31 школе.
- Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил усилить контроль за работой управляющих компаний по очистке кровель от снега и наледи. Также перед предстоящими выходными днями владельцы ТЦ и объектов общепита должны обеспечить безопасность зданий. Также он обратил внимание на обеспечение безопасности зданий поликлиник, объектов образования, культуры, спорта и др., поскольку сюда каждый день направляется большой поток горожан.
- По результатам опроса ИА «ПромРейтинг», 29% жителей Татарстана отмечают признаки отклонений в своей психике и другие связанные с этим трудности. В психологических трудностях чаще признаются женщины (32,4%). Среди мужчин о своих проблемах поведали 25,6% опрошенных. Причем 47% татарстанцев, рассказавших о психологических трудностях, относятся к возрастной группе 25—34 года. Также 46,9% жителей республики признались, что за последние 2—3 года отмечали у себя признаки депрессии. А за помощью психолога во время пандемии хотели обратиться треть татарстанцев.
- Япония введет санкции в отношении Банка России. Об этом сообщил сегодня премьер-министр страны Фумио Кисида. Накануне он также объявил о введении санкций против руководства России, в том числе и против Путина. Премьер-министр пояснил, что международное сообщество больше не может поддерживать прежние отношения с РФ, поэтому страна решила ввести замораживание активов в отношении представителей российских властей. Кроме того, Япония решила ввести персональные санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко.
- Российских туристов, которые сейчас находятся в странах Европы, закрывших небо для самолетов РФ, планируют вернуть домой через другие государства, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. По его словам, сейчас решается вопрос о перевозке 400 россиян из Будапешта, 500 человек из Болгарии и еще порядка 200 с Мадейры. Также российские туристы продолжают оставаться в Великобритании, Словении и Австрии. Он отметил, что перевезти их можно в РФ через Стамбул, Дубаи, Абу-Даби, Доху, Каир, а также другие открытые государства.
- Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Ростуризму, Минтрансу и МИД России даны поручения организовать вывоз российских туристов из-за рубежа по гуманитарным каналам. В Росавиации сообщили, что идет работа по организации вывоза россиян из стран Европы, график будет составлен после уточнения требуемых объемов перевозки. Россияне могут сообщить о возникшей проблеме на горячую круглосуточную линию МИД +7 495 695 45 45 или на горячую линию Ростуризма 8 800 200 34 11 (с 8 до 20 часов по Москве).
- Старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев сообщил, что в Татарстане экс-начальника регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД отдела МВД РФ по Арскому району и его подчиненного признали виновными в получении взятки, служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями, свою вину они не признали. Суд установил, что с августа 2019 года по январь 2020 года два сотрудника ГИБДД через посредников получили взятки за сдачу теоретического экзамена по ПДД без проверки знаний и вносили в официальные документы заведомо ложные сведения. В ряде случаев экзамен сдавали подставные лица. Сумма взяток составляла от 10 до 28 тысяч рублей.
- Немецкий футбольный клуб «Шальке-04» досрочно расторг контракт с российской энергетической компанией «Газпром». Руководство клуба сообщило, что данное решение не повлияет на финансовую дееспособность, а новый титульный спонсор будет представлен уже в ближайшее время. «Газпром» был спонсором ФК с 2007-го, сумма контракта оценивалась в 100 млн евро за пять с половиной сезонов.
- 26 февраля 2022 года ушла из жизни доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и методики его преподавания Института филологии и межкультурной коммуникации Луиза Каримовна Байрамова. Она была удостоена почетного звания «Заслуженный деятель науки РТ» (1993), стала лауреатом Государственной премии в области науки и техники РТ (2003), получила нагрудный знак «За заслуги в образовании» (2020) и благодарственное письмо Министерства образования и науки РТ (2020).
Максим КокунинОбщество Татарстан
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