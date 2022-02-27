Сегодня в Татарстане ожидается до +3 градусов
Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода. Возможны осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. На дорогах может образоваться гололедица, местами сильная. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.
По данным синоптиков, ветер будет южным с переходом на северо-восточный умеренный. Максимальная температура воздуха днем составит от -1 до +3 градусов.
В Казани днем ожидается от +1 до +3 градусов, в Челнах — от -1 до +2 градусов.
Недавно профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что нынешняя зима вошла в тройку самых снежных в этом столетии. По его словам, если в марте будут господствовать циклоны с Атлантики, то первый месяц весны будет теплым, а снеготаяние — активным.
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