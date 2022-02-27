Сегодня в Татарстане ожидается до +3 градусов

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода. Возможны осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. На дорогах может образоваться гололедица, местами сильная. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

По данным синоптиков, ветер будет южным с переходом на северо-восточный умеренный. Максимальная температура воздуха днем составит от -1 до +3 градусов.



В Казани днем ожидается от +1 до +3 градусов, в Челнах — от -1 до +2 градусов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Недавно профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что нынешняя зима вошла в тройку самых снежных в этом столетии. По его словам, если в марте будут господствовать циклоны с Атлантики, то первый месяц весны будет теплым, а снеготаяние — активным.

