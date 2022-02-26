СМИ: США «всерьез рассматривают» отключение России от SWIFT

США «всерьез рассматривают» возможность отключить Россию от международной межбанковской системы SWIFT, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.



По данным источника агентства, администрация американского президента рассматривает возможность надавить на руководство Евросоюза для совместных действий по отключению РФ от платежной системы.

Сейчас такая возможность согласовывается с Федеральной резервной системой — надзирательного органа по SWIFT. Окончательное решение по этому вопросу не принято, подчеркнули в агентстве.

В четверг президент США Джо Байден в ходе выступления упомянул, что против отключения РФ от SWIFT выступают некоторые страны, поскольку они могут сами пострадать из-за нарушения финансово-экономических отношений с российскими партнерами. Однако Америка, по его словам, не снимает этот вопрос с обсуждения.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что пока не планируется отключение России от SWIFT, но не исключил его обсуждение в ЕС.

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Маргарита Головатенко