Итоги дня: специальная военная операция в Донбассе, Украина разорвала дипотношения с РФ, биржевые потрясения
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 24 февраля.
- Президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. «Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», — объяснил глава государства и Верховный главнокомандующий РФ. Он подчеркнул, что действия России связаны не с ущемлением интересов Украины, а с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники», а решение принято, потому что «обстоятельства требуют от России решительных действий». Когда закончится операция — неизвестно, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сроки определит сам Путин.
- Несмотря на начало военной операции, Москва не исключает урегулирования ситуации путем переговоров. «Почему бы и нет, если Украина готова говорить об озабоченностях Москвы в сфере безопасности», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров добавил, что Россия всегда будет готова к диалогу, который вернет всех к справедливости и принципам Устава ООН.
- Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. «Украина защищается и не отдаст свою свободу. Для нас независимость и право жить на своей земле — это самая высокая ценность», — написал президент страны Владимир Зеленский. Кроме того, он обратился к Западу с просьбой о создании антипутинской коалиции: «Призываем немедленно остановить Путина, войну против Украины и всего мира!»
- По последним данным Минобороны РФ, в результате российских ударов выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. В частности, 11 аэродромов ВВС, три командных пункта, пункт базирования ВМС и 18 радиолокационных станций комплексов ПВО С-300 и «Бук — М1». В районе боевых действий в настоящее время сопротивление в основном оказывают вооруженные отряды националистов, подчеркнули в ведомстве. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что 25 февраля ЕС официально одобрит новые санкции против России из-за начала военной операции РФ в Донбассе. Как уточнял президент Франции Эммануэль Макрон, они затронут военную, экономическую и энергетическую сферы.
- Тем временем российские власти уже подготовили меры по защите финансовых рынков и крупнейших компаний страны от возможных санкций и прочих угроз. Россия обладает достаточными финансовыми ресурсами для обеспечения устойчивости финансовой системы в условиях санкций и внешних угроз, заверили в Кабмине.
- Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что эвакуация из ДНР, которая началась 18 февраля, приостанавливается. В то же время он заверил, что обстановка оценивается как спокойная. Кроме того, Пушилин заявил, что скоро спецоперация закончится и города Донбасса «будут освобождены».
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности предотвращения полномасштабного конфликта на Украине — по его мнению, для этого Москве и Киеву необходимо сесть за стол переговоров. Чтобы они состоялись, нужны демилитаризация Украины, недопущение вступления ее в НАТО и прекращение боев в Донбассе, считает он. Главные тезисы его выступления — в материале «Реального времени».
- НАТО решило развернуть дополнительные оборонительные сухопутные и воздушные силы в восточной части альянса. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, своими действиями в Донбассе Россия нарушила нормы международного права. В ее шагах НАТО видит серьезную угрозу евроатлантической безопасности. Кроме того, постпреды НАТО договорились задействовать оборонный план, предусматривающий размещение сил реагирования в странах альянса на период кризиса
- Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал «поддержать принятые решения руководства страны» по спецоперации в Донбассе. Он считает, что «в этих условиях необходимо обеспечить консолидацию всего нашего общества, проявить наше единство, обеспечить слаженную работу всех систем жизнеобеспечения, предприятий республики». Минниханов уверен, что «мы вместе справимся с новыми вызовами, которые есть перед нашей страной».
- В медучреждениях Татарстана с 24 февраля, возобновляют диспансеризацию населения, в том числе углубленную диспансеризацию для перенесших коронавирус, плановую амбулаторно-поликлиническую медпомощь и проведение медосмотров. С 28 февраля вновь начинают работать передвижные комплексы «Мобильная поликлиника».
- Работа 12 аэропортов на юге России в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине приостановлена с 03.45 по московскому времени с 24 февраля. Они находятся в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе. Ростуризм рекомендует при наличии возможности отложить поездки в них.
- Банк России решил начать валютные интервенции для стабилизации ситуации на финансовом рынке. Регулятор анонсировал операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору, он намерен обеспечивать поддержание финансовой стабильности и непрерывности операционной деятельности финансовых организаций, задействовав все необходимые инструменты.
- Некоторые пользователи сегодня столкнулись со сбоями в работе Telegram. Часть пользователей могут периодически сталкиваться с краткосрочными перебоями в работе его различных сервисов. Как объяснил основатель проекта Павел Дуров, неполадки возникли в результате беспрецедентной нагрузки.
- В Татарстане утвердили план основных мероприятий, посвященных празднованию 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарией. Запланировано проведение 79 мероприятий: фестивалей, конкурсов, конференций. Так, в марте в Татарстане планируется провести концерт произведений композиторов мусульманских стран Ближнего Востока, Центральной Азии и регионов России «Современная музыка мусульманского мира». Подробности — в материале «Реального времени».
- Сегодня бились рекорды на биржах. Цены на золото выросли до максимального уровня с сентября 2020 года — стоимость апрельских фьючерсов увеличилась до $1973,7 за унцию. Стоимость алюминия обновила исторический максимум на торгах на Лондонской бирже металлов, превысив отметку $3400 за одну тонну. Цена нефти марки Brent достигла $104 за баррель. Курс евро оказался выше 99,99 рубля впервые с декабря 2014 года. Доллар поднялся выше 87 рублей и обновил исторический максимум, державшийся с января 2016 года.
- В Татарстане сельскохозяйственные предприятия из-за засухи лета 2021 года недополучили 47 миллиардов рублей выручки. «Это недополученные ресурсы, которые могли пойти на дальнейшее развитие отрасли», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров. Несмотря на это, как рассказала руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова, Татарстан занимает первое место в ПФО по производству сельскохозяйственной продукции.
- Международные резервы России увеличились за неделю на $3,6 миллиарда. На 18 февраля 2022 года они составили $643,2 миллиарда. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- В Бугульме возле дома 10 на улице Циолковского снег упал с крыши на детей. Травмы получили 2-летняя девочка и 7-летний мальчик. Они находятся в больнице. По данному факту Бугульминская городская прокуратура начала проверку, а в Следкоме возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ — «оказание услуг либо выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности».
- По прогнозу Гидрометцентра РТ, в последние дни февраля в Татарстане потеплеет до +2 градусов. При этом придет похолодание до -5 градусов, но температуры по-прежнему будут существенно превышать климатическую норму. В начале следующей недели, 28 февраля и 1 марта, в республике установится спокойная погода, осадков не ожидается.
- Вечером в Вахитовский, Советский, Ново-Савиновский суды Казани поступили сообщения о «минировании». В итоге всех эвакуировали, все судебные процессы приостановили. На место прибыли спецслужбы.
Татьяна ДеминаОбществоВластьПроисшествия Татарстан
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