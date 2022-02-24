Канцлер Германии: Евросоюз уже сегодня примет антироссийские санкции

Евросоюз уже сегодня примет новые санкции против России. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что ЕС может обсудить введение санкций лично против президента России Владимира Путина. Мера в основном носит символический характер. Ее могут принять, если будет необходимое для этого политическое согласие.

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Сегодня министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек отметил, что страна должна отказаться от покупки угля и газа в России в связи с ситуацией на Украине.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия (ЕК) завтра предложит на утверждение лидерам стран Евросоюза новый пакет санкций против России. Он будет включать меры в отношении стратегических секторов ее экономики и банков. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель анонсировал обсуждение принятия самого жесткого пакета санкций против России, который когда-либо принимал Евросоюз.

Вчера Евросоюз официально принял санкции против России за признание ею Донецкой и Луганской народных республик. Ограничительные меры коснулись 351 депутата Госдумы РФ, проголосовавшего за признание ДНР и ЛНР, 27 физлиц и организаций, поддерживающих действия России в этих республиках.



Татьяна Леухина