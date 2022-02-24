СМИ: на Украине происходит серия взрывов

Фото: кадр видео

На Украине происходит серия взрывов, об этом сообщили корреспонденты CNN, видеозаписи со звуками выстрелов и кадрами взрывов публикуют telegram-каналы.



Поступают сообщения о нанесении высокоточных ударов по военным целям на всей украинской территории. Фиксируется работа военной авиации, а также ракетные удары. Также начались боестолкновения на земле.

Украинские СМИ сообщили минимум о четырех взрывах в Краматорске, мощном взрыве в Одессе, Харькове и Бердянске. В Киеве тоже раздаются взрывы, их слышали жители Позняков и Троещины.

Президент России Владимир Путин заявил о принятии решения о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе.

Путин подчеркнул, что действия РФ связаны не с ущемлением интересов Украины, а с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Решение принято в связи с тем, что «обстоятельства требуют от России решительных действий».

Путин отметил, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. Он добавил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий, а в случае вмешательства в ситуацию на Украине извне Россия ответит незамедлительно.

Маргарита Головатенко