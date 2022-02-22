Итоги дня: реакции на признание Россией ЛНР и ДНР, новые санкции, отмена сертификации «Северного потока — 2»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 22 февраля.
- Государственная дума, а затем и Совет Федерации единогласно ратифицировали соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками. По мнению спикера Совфеда Валентины Матвиенко, после этого шага «Россия не допустит новых жертв в ходе конфликта в Донбассе». В то же время председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что ратификация договоров с ДНР и ЛНР — это «единственный путь защитить людей, прекратить братоубийственную войну, предотвратить гуманитарную катастрофу, принести мир». Соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Россией ратифицировали и в ДНР, и в ЛНР.
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что Россия гарантирует безопасность Луганской и Донецкой народных республик. При этом на данный момент речи о размещении военных баз на их территории не идет. Однако договоры с ДНР и ЛНР такой вариант предусматривают.
- Запад остался недоволен решением России признать Луганскую и Донецкую народные республики. Великобритания отреагировала на это санкциями против пяти российских банков. Они коснутся братьев Ротенбергов и предпринимателя Геннадия Тимченко. Им запретят въезд в Великобританию и заморозят их активы.
- Отреагировала и Германия. Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил Минэкономики ФРГ направить обращение к немецкому регулятору для отмены сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2». По данным Der Spiegel, ведомство уже остановило ее. По словам Шольца, профильный департамент Минэкономики ФРГ даст новую оценку безопасности снабжения с учетом «изменений в последние несколько дней».
В Кремле отнеслись к этому с сожалением. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание, что «Северный поток — 2» — чисто коммерческий проект.
- Уже завтра в Казань прибудет поезд с беженцами из Донецкой и Луганской народных республик. Ожидается около тысячи человек, большая часть из которых — женщины и дети. Их разместят в санаториях «Ливадия», «Жемчужина», «Васильевский», «Санта», гостиницах «Кварт», «КАМАЗ-жилбыт» и обеспечат всем необходимым. В частности, вынужденным переселенцам готовы предложить устроиться на работу.
- Тем временем Валентина Матвиенко заявила, что в Совет Федерации поступило обращение президента России Владимира Путина — об использовании российской армии за рубежом.
- В прошлом году доля отчислений из федерального бюджета на выплату пенсий россиянам стала минимальной за прошедшие 10 лет. По данным Счетной палаты, в 2021-м федеральный трансферт в Пенсионный фонд России сократился на сумму в 1,019 триллиона рублей. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- Россия не планирует восстанавливать свои территории в границах Российской империи — заявления о подобных намерениях не соответствуют действительности, заверил президент РФ Владимир Путин. По его словам, в Кремле после признания ЛНР и ДНР «предвидели спекуляции на тему о восстановлении Российской империи».
- Украина потребовала от России отменить решение о признании независимости ДНР и ЛНР. Позже ее президент Владимир Зеленский предупредил, что Киев может разорвать дипломатические отношения с Россией. Такой шаг его попросило рассмотреть Министерство иностранных дел страны. Украинский лидер заявил, что рассмотрит не только этот вопрос, но и «действенные шаги по эскалации со стороны РФ». В Верховную раду уже внесли соответствующий законопроект. В Кремле заявили, что разрыв дипломатических отношений с Украиной крайне нежелателен.
- Сильных заморозков на территории Татарстана в ближайшую неделю ждать не стоит, спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Однако и расслабляться пока не нужно — зима еще даст о себе знать в марте. Возможны и температуры до -10—13 градусов, и осадки в виде снега. Подробнее о погоде в ближайшее время — в материале «Реального времени».
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала смягчение ряда антиковидных требований и пересмотр методических рекомендаций по профилактике коронавируса из-за клинических особенностей штамма «омикрон». По ее словам, готовятся изменения в правилах посещения театров, музеев, заведений общепита и фитнес-центров, предлагается пересмотреть требования о нахождении классов в школах только в одном кабинете.
- На базе Нижнекамского химико-технологического института создадут научно-образовательный кампус СИБУРа. На его строительство выделят 2,5 миллиарда рублей. В нем будет работать инжиниринговый центр, а также центры языковой подготовки, цифровых компетенций и технологического предпринимательства.
- Кабмин Татарстана утвердил стратегию развития Камского инновационного территориально-производственного кластера («Иннокам») до 2030 года. Он расположен на территории Нижнекамского, Елабужского, Менделеевского, Заинского и Тукаевского районов и Набережных Челнов. Контроль за исполнением документа возложен на Минэкономики РТ.
- ЦБ РФ разрешил банкам до 1 октября при расчете обязательных нормативов использовать курс валют на 18 февраля 2022 года. Отметим, что сегодня утром евро в ходе торгов достиг 91 рубля впервые с апреля 2021 года. Центробанк заявил, что держит на контроле развитие ситуации на финансовых рынках и готов реализовывать дополнительные меры в целях поддержания финансовой стабильности.
- На нанесение дорожной разметки на дорогах Казани планируют направить 320 миллионов рублей. На некоторых участках использовать намерены краску, а на других — горячий и холодный пластик. Общая протяженность нанесенной разметки на дорогах столицы Татарстана составит 2,1 тысячи километров. Подробности — в материале «Реального времени».
- Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении МТС после повышения стоимости услуг сотовой связи, что коснулось 28 млн абонентов. Ведомство утверждает, что оператор не представил подтверждений роста расходов в объеме, достаточном для обоснования повышения тарифов. Однако в МТС заявили, что сделали это и проинформировали абонентов об изменениях.
- Власти Татарстана утвердили мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в республике на 2022 год. Из документа следует, что с 15 апреля в РТ начнется пожароопасный сезон. Там же приводится перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, — Казань, Елабуга, Зеленодольск, Болгар, Тетюши и другие.
- Госдума РФ отклонила законопроект татарстанских депутатов, выступивших с инициативой об обязательной регистрации домашних животных. Они предложили проект поправок в ФЗ «Об ответственном обращении с животными» еще летом 2021 года. Татарстанские депутаты посчитали, что обязательная регистрация кошек и собак позволит возвращать потерявшихся животных их владельцам.
- В Набережных Челнах на 86-м году жизни умер писатель, журналист и общественный деятель Ягсуф Шафиков. Он является автором 25 книг на русском и татарском языках. Среди его работ — книги о первом секретаре татарского обкома партии Фикряте Табееве, первом президенте Татарстана, Государственном Советнике РТ Минтимере Шаймиеве, поэте Льве Гумилеве и другие.
- Сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в киевском этапе Гран-при из-за политической ситуации, сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова. Соревнования должны пройти 14—15 марта.
- В Набережных Челнах упаковщица мороженого, которую уволили за отказ вакцинироваться от COVID-19, подала иск в городской суд на «Фабрику мороженого «Славица». В качестве основного доказательства незаконности ее отстранения она представила копию данных всего сайта ВОЗ на 17 апреля 2020 года. Привлеченный эксперт не обнаружил документа об объявлении пандемии коронавируса и указал, что 11 марта 2020-го глава ВОЗ сделал устное заявление: «Мы пришли к выводу, что болезнь COVID-19 может быть расценена как пандемия», что является субъективным мнением.
- По подсчетам Татарстанстата, в РТ по состоянию на 2020 год проживает 1,8 миллиона мужчин. Их средний возраст — 37 лет, при этом у городских жителей он ниже — 36 лет, а у сельчан выше — 40 лет. Продолжительность жизни мужчин республики — 67,4 года. В Татарстане они чаще всего женятся в 25—34 года (52,7%) и в 18—24 года (21,9%).
- В Казани в День защитника Отечества откроют «призывной пункт» у здания Национального музея Татарстана и проведут строевую подготовку «Штыком коли, прикладом бей!». В 10.00 в Музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941—1945 годов состоится театрализованное мероприятие «Профессия — Родину защищать!».
- Прокуратура Челнов начала проверку после обнаружения на улице замерзшего ребенка с пьяной бабушкой. Женщину уже привлекли к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ). Девочку временно разместили в Доме ребенка.
- По данным СМИ, в Челнах 35-летний доцент КФУ признался в интимной связи с 12-летней девочкой. Сейчас мужчина находится под домашним арестом. Его дело рассмотрит суд.
Татьяна ДеминаОбществоВластьПроисшествияСпорт Татарстан
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