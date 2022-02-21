Итоги дня: ДНР и ЛНР просят признания у Путина, Татарстан ждет беженцев, DiDi прекратит работу в России
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 21 февраля.
- Обстановка в Донбассе становится все более напряженной. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в очередной раз призвал мужчин, способных держать оружие в руках, прийти в военные комиссариаты и встать на защиту Отечества. По его данным, артиллерия ВСУ выпустила по жилым кварталам более 1 700 мин и снарядов, а диверсионные группы Украины планируют теракты в отношении мирного населения и объектов жизнеобеспечения ДНР.
- Позже Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость республик и рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве и возможность взаимодействия в оборонной сфере. Этот вопрос российский лидер поднял на внеочередном большом заседании Совета безопасности РФ, подчеркнув, что вопросы признания ДНР и ЛНР тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире, в Европе в частности. Кроме того, он указал, что если Украина вступит в НАТО, угроза для российской стороны возрастет.
- На заседании Совбеза спикеры выступали за признание ДНР и ЛНР — их не пугают возможные негативные последствия для России. Председатель Госдумы Вячеслав Володин напрямую обратился к Путину с просьбой признать республики, так как большинство депутатов высказались положительно по этому вопросу. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и вовсе заявил, что признание ДНР и ЛНР — единственное решение. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что российские власти уже несколько месяцев готовятся к возможной реакции на признание ЛНР и ДНР и все возможные риски такого шага продуманы.
- Путин, выслушав всех спикеров, заявил, что решение о признании Луганской и Донецкой народных республик примут уже сегодня. В Совфеде добавили, что готовы рассмотреть необходимые документы уже во вторник.
- Во время заседания Совбеза РФ на бирже ускорилось падение российских акций — индексы упали на 12—15% на фоне опасений, что Россия признает ЛНР и ДНР. Так, индекс Мосбиржи опустился на 3 тысячи пунктов впервые с 10 ноября 2020 года. Начали расти и иностранные валюты. Евро подорожал до 90 рублей и выше.
- Конфликт в Донбассе затрагивает и территорию России. По данным ФСБ, сегодня утром в пункт пограничной службы в Ростовской области попал выпущенный с территории Украины снаряд — здание полностью разрушено. Оно располагалось в 150 метрах от российско-украинской границы. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства случившегося. Кроме того, сегодня российские военные и пограничники предотвратили нарушение госграницы РФ диверсионно-разведывательной группой с территории Украины — уничтожены пять диверсантов.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов указал мэру Казани и депутатам Казгордумы, что у более 52 тысяч жителей столицы республики месячный доход ниже прожиточного минимума. «Здесь, конечно, может быть, некоторые получают доход по-другому, но это тоже несправедливо. Все должно быть прозрачно. Я бы попросил, Ильсур Раисович, на эти вопросы обращать внимание», — заявил он. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Китайский агрегатор такси DiDi заявил о прекращении работы в России. Он завершит свою деятельность уже в начале следующего месяца, 4 марта.
Кроме того, DiDi уходит из Казахстана. Причина ухода — меняющиеся рыночные условия и другие вызовы. Агрегатор продолжит работать в странах Латинской Америки, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Африке. В Казани DiDi начал работу летом 2020 года.
- По состоянию на утро 21 февраля российскую границу пересекли уже около 61 тысячи жителей Донецкой и Луганской народных республик. Беженцев расселяют по регионам России, их ждут и в Татарстане, в том числе в Зеленодольском районе. В правительстве РТ сформировали оперштаб для координации деятельности по их временному размещению, его возглавил первый заместитель премьер-министра республики Рустам Нигматуллин. Для беженцев приготовили места в санаториях «Санта», «Жемчужина», «Ливадия» и «Васильевский». Подробности — в материале «Реального времени».
- Почти у всех регионов России выросли доходы, исключение — Крым и Чукотский автономный округ, где они снизились на 6,9 миллиарда рублей и 460 миллионов соответственно. Всего по итогам 2021 года доходы консолидированных региональных бюджетов выросли до 17,55 триллиона рублей. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- ГИСУ РТ объявило тендеры на ремонт 69 школ на общую сумму в 3,82 миллиарда рублей. Самое большое количество объектов — 14 — отремонтируют в Альметьевске и районе. В то же время в Арском, Бавлинском, Кайбицком, Муслюмовском и Лаишевском районах обновят всего по одному объекту. Закончить ремонт необходимо до 30 ноября 2022 года. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В Татарстане сегодня первый день без QR-кодов в общественных местах и транспорте — власти сообщили об их отмене в конце прошлой недели. Однако при этом продолжают действовать масочный режим и требование к соблюдению социальной дистанции. QR-коды для посещения торговых центров, заведений общепита и других мест массовых скоплений в РТ требовали с 11 октября 2021-го, в общественном транспорте — с 22 ноября.
- Президент США Джо Байден согласился встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и провести двусторонний «саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе». С идеей таких переговоров выступал президент Франции Эммануэль Макрон. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что встреча может пройти на нейтральной территории. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что встречу Путин и Байдена можно организовать в любой момент, если они сочтут это целесообразным.
- По предварительным данным Всероссийской переписи населения, в Казани проживают уже свыше 1,3 миллиона человек. Средняя продолжительность жизни в столице Татарстана в прошлом году превысила 76,3 года. Показатель в 76 лет был заложен в стратегию социально-экономического развития Казани.
- В этом году в Казани планируют обновить 250 городских автобусов по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Пока готовится заявка. Ожидается, что произойдет это на следующих условиях субсидирования — 60% от стоимости из федерального бюджета и 40% в лизинг.
- По данным Reuters, США подготовили предварительный пакет санкций против России на случай, если она нападет на Украину. Он предусматривает запрет на обработку транзакций крупных российских банков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Россия не представляет угрозы.
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совбеза рассказал, что в диалоге с Западом о гарантиях по безопасности есть подвижки, его нужно продолжать. 24 февраля он намерен встретиться с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве.
- Минфин России внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют в стране. Ведомство предлагает оставить запрет на использование криптовалют в качестве средства платежа внутри страны. Операции с ее покупкой или продажей будут возможны только при условии проведения идентификации клиента. Кроме того, биржи должны будут информировать граждан о высоких рисках инвестиций в цифровую валюту.
- Российская фигуристка и уроженка Казани Камила Валиева впервые после Олимпиады прокомментировала свое участие в Олимпийских играх в Пекине. Она поблагодарила своих тренеров Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза и «всех без исключения людей, которые оказались рядом в этой непростой ситуации». «Спасибо моим болельщикам, моей семье и друзьям, всей команде ОКР, моей стране и людям со всего мира», — написала 15-летняя спортсменка.
- Новым начальником Управления земельных и имущественных отношений Нижнекамского района РТ стал Дамир Зарипов. Глава исполкома НМР Рамиль Муллин отметил, что в этом году предстоит переоценка кадастровой стоимости и приведение имущественного комплекса в порядок, и выразил надежду, что Зарипов выполнит все необходимые задачи.
- Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минтруду, Минфину и госкомпании «Дом.РФ» разработать программу льготной ипотеки с субсидируемой процентной ставкой из федерального бюджета для переехавших работать в Сибирский федеральный округ. Всего для проекта потребуется привлечение около 500 тыс. граждан, а потенциальный объем необходимого жилья оценивается в 12 млн кв. метров.
- В минувшие выходные недалеко от Казани, в селе Песчаные Ковали, с крыши одного из домов сошел снег, который едва не упал на игравшего рядом ребенка. Случившимся заинтересовались прокуратура и Следком. Решается вопрос о возбуждении административного дела.
- За 2021 год в России обороты похоронного бизнеса увеличились на 12,5% и составили 80,4 млрд рублей. Это стало самым высоким показателем с 2013 года. Уровень смертности при этом повысился на 15,1%, до 2,44 млн человек. Разница в цифрах связана с тем, что россияне начинают экономить на погребении. Бизнес уходит в теневой сектор.
- Тверской райсуд Москвы рассмотрит ходатайства МВД России о продлении срока в СИЗО обвиняемым по делу криптопирамиды Finiko — основателю проекта Кириллу Доронину и «вице-президенту» Ильгизу Шакирову. Заседание назначено на 25 февраля. В начале месяца этот же суд оставил в СИЗО еще на три месяца двух фигуранток «финикийского» дела — «вице-президента» Дину Ахметзянову (Габдуллину) и «звезду 10-го уровня» Лилию Нуриеву.
Татьяна ДеминаОбществоВластьПроисшествияСпортФигурное катаниеЭкономикаБюджетБанкиБизнесТранспорт Татарстан
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