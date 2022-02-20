Отделения почты Татарстана будут работать по измененному графику в праздничные дни

Татарстанские отделения «Почты России» не будут работать 23 февраля, в День защитника Отечества. 22 февраля они закроются на час раньше.

С четверга, 24 февраля, отделения будут работать по-прежнему графику. Уточнить актуальный график работы отделений или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте или в мобильном приложении «Почта России», сообщает пресс-служба организации.

Фото: kzn.ru

В МФЦ Татарстана на этой неделе также сообщили о графике работы в праздничные дни. Офисы будут закрыты 23 февраля, с 6 по 8 марта.

Татьяна Леухина